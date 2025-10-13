Sớm kiện toàn Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ sau sáp nhập

Sáng 13-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ghi nhận những đóng góp to lớn của hơn 22.000 doanh nghiệp và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ sớm hoàn thiện đề án hợp nhất Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng cũ thành Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: Vai trò của các thành viên trong hiệp hội tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, cần sớm kiện toàn để Hiệp hội đồng hành cùng chính quyền. Đồng thời đề nghị, các thành viên trong Hiệp hội phát huy hết vai trò để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp trên địa bàn; đề xuất hiến kế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vai trò của hiệp hội là rất quan trọng trong xúc tiến thương mại. Hiệp hội cần đồng hành cùng chính quyền để đưa TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân TP Cần Thơ.

VĨNH TƯỜNG