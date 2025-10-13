Kinh tế

Sớm kiện toàn Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ sau sáp nhập

SGGPO

Sáng 13-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ghi nhận những đóng góp to lớn của hơn 22.000 doanh nghiệp và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ sớm hoàn thiện đề án hợp nhất Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng cũ thành Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ.

13-10 Ông Trương Cảng Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát bi6e3u tại buổi làm việc.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: Vai trò của các thành viên trong hiệp hội tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, cần sớm kiện toàn để Hiệp hội đồng hành cùng chính quyền. Đồng thời đề nghị, các thành viên trong Hiệp hội phát huy hết vai trò để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp trên địa bàn; đề xuất hiến kế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vai trò của hiệp hội là rất quan trọng trong xúc tiến thương mại. Hiệp hội cần đồng hành cùng chính quyền để đưa TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân TP Cần Thơ.

VĨNH TƯỜNG

Từ khóa

Trương Cảnh Tuyên UBND TP Cần Thơ Hiến kế Hiệp hội Tâm tư Sóc Trăng Kiện toàn Hợp nhất Xúc tiến thương mại doanh nghiệp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn