Xã hội

Thời tiết Nam bộ thuận lợi cuối tuần, Bắc bộ đề phòng mưa lớn

SGGPO

Nam bộ giảm mưa trong 2 ngày cuối tuần, Bắc bộ còn nguy cơ mưa lớn cục bộ.

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Thời tiết TPHCM thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời ngày 1-8﻿

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, thời tiết khu vực Nam bộ trong 2 ngày cuối tuần (1 và 2-8) thuận lợi hơn khi mưa giảm cả về lượng và phạm vi. Ban ngày trời nắng, chiều tối chỉ còn mưa rải rác vài nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và đi lại.

Các chuyên gia khí tượng nhận định từ ngày 1 đến 2-8, cường độ nắng tại Nam bộ tăng so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; miền Tây 30-33 độ C; khu vực Lâm Đồng 29-31 độ C.

Mưa xuất hiện chủ yếu từ khoảng 13 giờ đến 19 giờ, với xác suất 40-60%. Khu vực có khả năng mưa là dọc biên giới phía Tây, gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang, song lượng mưa nhỏ đến vừa, có thể kèm dông cục bộ.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa trong 2 ngày cuối tuần. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xảy ra mưa to, cục bộ có nơi lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi khi có mưa lớn.

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