Sống trong tình yêu đất nước

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã khép lại, nhưng trong lòng người dân vẫn lắng đọng những cảm xúc khó quên. Với nhiều người, được chứng kiến và hòa vào không khí thiêng liêng, hào hùng ấy là niềm hạnh phúc lớn lao, là kỷ niệm vô giá góp phần hun đúc thêm tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc. Ngoài ra, những tác phẩm điện ảnh, âm nhạc cũng đã góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc.

Chung nhịp đập “Tự hào Việt Nam”

“Trong nhịp đập chung của triệu trái tim người Việt hôm nay, âm nhạc đã và đang tạo ra rất nhiều điều diệu kỳ. Diệu kỳ nhất đó là tạo vòng tay lớn của cộng đồng chính từ niềm tự hào nguồn cội, lòng biết ơn, tinh thần đồng hành cùng đất nước, nhân dân”, nhận định này của bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM), đã khái quát rất rõ giá trị các tác phẩm âm nhạc lan tỏa đến công chúng thời điểm này.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình

Lựa chọn khai thác chủ đề tình yêu quê hương, đất nước nhưng không nghệ sĩ nào lo ngại sự trùng lặp mà xem đây là cơ hội để kể câu chuyện theo cách riêng. Thật ấn tượng khi Tùng Dương (vốn nổi bật trong dòng nhạc hàn lâm) bắt tay cùng Nguyễn Văn Chung (nhạc sĩ của những bản ballad về gia đình, tình yêu đôi lứa) ra mắt các tác phẩm Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Không dừng lại ở đó, đúng ngày 2-9, Tùng Dương ra mắt dự án Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang, một ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam trên hành trình đổi mới và phát triển, đồng thời gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đến thế hệ trẻ. Trước đó, Nguyễn Văn Chung cũng bắt tay Hòa Minzy ra mắt ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ), kết hợp Nguyễn Duyên Quỳnh trong ca khúc Nguyện thề vì bình yên hay Trái tim quả cảm.

Từ ngày 19-8 đến ngày 2-9, nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP ra mắt album Made in Vietnam và thực hiện hành trình “Tự hào Việt Nam” kéo dài 14 ngày, lấy cảm hứng từ các đoàn văn công năm xưa vượt đường Trường Sơn lịch sử. Đoàn ghé qua 11 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc. Mỗi điểm dừng không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn là dịp để thăm các di tích lịch sử, gặp gỡ những nhân vật đặc biệt và kể tiếp những câu chuyện về con người, văn hóa, tinh thần Việt Nam.

Từ những khoảnh khắc đẹp trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9, các nghệ sĩ Khối Văn hóa - Thể thao tham gia đồng diễn nghệ thuật với niềm tự hào lớn lao, cùng hô vang hai tiếng “Việt Nam”. Ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ, khoảnh khắc cô và các nghệ sĩ hát vang tại Quảng trường Ba Đình sẽ không cất sâu trong ký ức mà luôn mang theo bên mình, “ngắm” mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. “Lý tưởng với Tâm không phải là “nhân dịp”, nó là hành trang mỗi ngày… Biết ơn Bác Hồ kính yêu, biết ơn cha ông ta, biết ơn những người Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước cho chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do… Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi”, ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ.

Những khung hình làm nên ký ức 2-9

Những khung hình “tuyệt đối điện ảnh” sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình đã trở thành dấu ấn đặc biệt trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ đó, khán giả xem truyền hình đã có được những trải nghiệm trọn vẹn không khí thiêng liêng của đại lễ, với hình ảnh hùng tráng và âm thanh sống động.

Các góc quay sáng tạo từ đuôi tên lửa Scud, bánh xích xe tăng, tới cánh tiêm kích Su-30MK2, hay những cú lia ngang bắt trọn động tác chào trang nghiêm đều được khán giả hết lời ca ngợi. Âm thanh rõ ràng, từ tiếng bước chân, khẩu hiệu đến nhạc nền hùng tráng, khiến nhiều người thốt lên: “Đẹp tuyệt vời, thu âm cực tốt!”.

Sau chương trình, hình ảnh từ lễ diễu binh, diễu hành đã được lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời khán giả cũng chia sẻ những đánh giá tích cực về công tác tổ chức và truyền tải hình ảnh của đội ngũ làm truyền hình, những người đã đưa sự kiện trọng đại này đến với hàng triệu người dân một cách sinh động và trọn vẹn nhất. Hình ảnh khối diễu binh trên biển, trên không hay hệ thống khí tài quân sự lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình được đánh giá là “mãn nhãn”…

Những khung hình “tuyệt đối điện ảnh” của Đài Truyền hình Việt Nam trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã trở thành ký ức chung của hàng triệu người dân. Đó không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ về kỹ thuật truyền hình, mà còn là sản phẩm chứa đựng niềm tự hào dân tộc.

VĂN TUẤN - TIỂU TÂN - MAI AN