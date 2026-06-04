SPIEF 2026 - Đối thoại thực tiễn: Con đường hướng tới một tương lai ổn định

Ngày 3-6, Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 khai mạc tại thành phố St. Petersburg. SPIEF được tổ chức thường niên từ năm 1997 và là sự kiện kinh tế lớn nhất của Nga, quy tụ các chính trị gia, doanh nghiệp, học giả và nhân vật công chúng để thảo luận những vấn đề cấp bách của kinh tế Nga và toàn cầu.

Chủ đề của SPIEF 2026 là “Đối thoại thực tiễn: Con đường hướng tới một tương lai ổn định”. Từ năm 2010 đến nay, tổng giá trị các thỏa thuận tại SPIEF đạt hơn 775 tỷ USD. Theo hãng tin TASS, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov cho biết, khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia tham dự SPIEF 2026. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau gần 10 năm, Mỹ cử đoàn đại diện tham dự SPIEF, do ông Rodney Cook, người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật của chính quyền Mỹ, dẫn đầu.

Trung tâm triển lãm và hội nghị ExpoForum, nơi diễn ra SPIEF 2026. ẢNH: TASS

Theo dự kiến, ngày 4-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế để thảo luận các vấn đề chính trị và kinh tế của Nga và quốc tế. Sau đó, Tổng thống Putin có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể chính của SPIEF vào ngày 5-6.

Theo trang web của SPIEF 2026, trong thư chúc mừng gửi đến đại biểu tham dự diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chủ đề năm nay phản ánh trực tiếp những thách thức mang tính quyết định của thời đại. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế và các mối liên kết kinh tế đang trải qua những thách thức chưa từng có, các chuỗi cung ứng và chuỗi công nghệ bị phân mảnh, gián đoạn, cách tiếp cận thực tế và đối thoại trên tinh thần bình đẳng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn và vẫn là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, Nga cùng với các đối tác tiếp tục tham gia tích cực vào các thể chế đa phương như: Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), BRICS…

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự SPIEF 2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu.

KHÁNH MINH tổng hợp