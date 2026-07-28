Cú hích cho kinh tế số

Trước làn sóng bức xúc của người dân về các cuộc gọi quảng cáo làm phiền, từ ngày 11-8 tới, Pháp sẽ áp dụng nguyên tắc cấm tiếp thị qua điện thoại nếu chưa có sự đồng ý của người tiêu dùng.

Theo quy định, sự đồng ý phải được thể hiện tự nguyện, rõ ràng, cụ thể và có thể rút lại bất cứ lúc nào. Khi xin ý kiến khách hàng, doanh nghiệp phải thông báo đầy đủ danh tính, mục đích cuộc gọi và thời gian sử dụng thông tin, với thời hạn tối đa một năm. Sự đồng ý không được cài sẵn trong các điều khoản hợp đồng hoặc tự động gia hạn khi hết hiệu lực. Đặc biệt, người tiêu dùng có thể hủy sự đồng ý ngay cả bằng lời nói.

Sức ép xã hội tại Pháp đối với các cuộc gọi chào mời thương mại hiện rất lớn. Theo khảo sát của UFC-Que Choisir, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Pháp, 97% người được hỏi cảm thấy bực bội; cứ 4 người thì có một người nhận ít nhất một cuộc gọi không mong muốn mỗi ngày. Điều này cho thấy đây không còn là chuyện phiền toái cá nhân, mà đã liên quan đến niềm tin thị trường và chuẩn vận hành của nền kinh tế số.

Người dân Pháp nhận trung bình 6 cuộc gọi tiếp thị mỗi tuần. ẢNH: Connexion France

Dù siết chặt hoạt động tiếp thị qua điện thoại, Pháp vẫn duy trì một số ngoại lệ để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường. Doanh nghiệp vẫn được liên hệ với khách hàng đã ký hợp đồng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ bổ sung có liên quan; quy định mới cũng không áp dụng đối với hoạt động chào bán thuê bao báo chí.

Theo Cổng dịch vụ công Pháp, mức phạt có thể lên tới 75.000 EUR đối với cá nhân và 375.000 EUR đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được liên hệ trong khung giờ cho phép, trừ trường hợp khách hàng đã lựa chọn trước ngày, giờ gọi. Như vậy, mô hình mua danh sách số điện thoại rồi gọi hàng loạt sẽ phải nhường chỗ cho hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng, lưu vết sự đồng ý và tự động hóa tiếp thị. Từ góc độ kinh tế số, luật mới buộc doanh nghiệp chuyển từ “gọi để bán” sang “xây hệ thống để bán”.

Khi chỉ được liên hệ sau khi có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng, doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào dữ liệu sạch, công cụ quản lý sự đồng ý, nền tảng quan hệ khách hàng, các kênh nhắn tin hợp pháp và nội dung trực tuyến. Với những ngành phụ thuộc nhiều vào chào mời như bán lẻ, viễn thông, bảo hiểm hay dịch vụ tiêu dùng, đây là áp lực tái cấu trúc đáng kể. Tuy nhiên, quy định mới cũng mở ra cơ hội nâng cao chất lượng tiếp thị, giảm chi phí và chuyển sang các kênh số có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng hơn.

Trước Pháp, cơ quan quản lý tại Anh quy định doanh nghiệp không được gọi quảng cáo tới các số đã đăng ký chặn. Năm 2025, Anh đã xử phạt nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng triệu cuộc gọi và tin nhắn rác. Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang đã khởi xướng 151 vụ thực thi liên quan đến danh sách “cấm gọi”, cuộc gọi tự động và hành vi giả mạo số điện thoại. Ở Australia, Tabcorp bị phạt hơn 4.003.270 AUD (khoảng 2.876.000USD) do vi phạm quy định về thư rác. Những con số này cho thấy kiểm soát dữ liệu, sự đồng ý của khách hàng và tính minh bạch trong tiếp thị đang trở thành một mặt trận lớn của quản trị số tại nhiều nền kinh tế phát triển.

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