Myanmar mạnh tay với tội phạm lừa đảo trực tuyến

Ngày 28-7, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Aung Lin Dwe cho biết Quốc hội đã thông qua Luật Chống lừa đảo trực tuyến, sau khi Hạ viện và Thượng viện phê duyệt các nội dung sửa đổi của dự thảo luật tại phiên họp sáng cùng ngày.

Những nạn nhân được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, gần biên giới Myanmar - Thái Lan, tháng 2-2025. Ảnh: EPA

Luật Chống lừa đảo trực tuyến quy định mức phạt tù từ 10 năm đến chung thân đối với các hành vi cưỡng ép người khác thực hiện lừa đảo trực tuyến. Ngoài ra, luật áp dụng mức phạt cao nhất là tù chung thân đối với những người điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc thực hiện các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử.

Đối tượng có hành vi giam giữ hoặc dùng bạo lực, tra tấn để ép buộc nạn nhân tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến dẫn đến chết người có thể nhận án tử hình.

Theo kênh France 24, thời gian qua, nhiều nhóm tội phạm có tổ chức đã thiết lập các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á. Việc Quốc hội Myanmar thông qua Luật Chống lừa đảo trực tuyến cho thấy quyết tâm của Myanmar trong xử lý loại tội phạm này.

MINH CHÂU