Sau quyết định của Fed: Vàng tăng, chứng khoán giảm

Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tạo phản ứng trái chiều trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá chứng khoán toàn cầu theo thời gian thực. Ảnh: BARRON'S

Theo Kitco, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, lên 4.101,99 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 8 của Mỹ giảm khoảng 0,1%, còn 4.036,30 USD/ounce.

Trước cuộc họp, thị trường phái sinh từng đặt cược 30% - 36% khả năng Fed bất ngờ tăng lãi suất để đối phó làn sóng lạm phát thứ hai do giá dầu thô leo thang. Việc Fed giữ nguyên lãi suất đã giải tỏa áp lực tâm lý đối với các tài sản không sinh lời như vàng.

Tuy nhiên, thông điệp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn mang tính cứng rắn khi khẳng định không nâng mục tiêu lạm phát và quyết tâm đưa lạm phát về mức 2%. Lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao do xung đột Trung Đông tái diễn tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trái ngược với giá vàng, thị trường chứng khoán Mỹ và quốc tế đồng loạt giảm. Theo Scripps News, chỉ số Dow Jones mất hơn 1.100 điểm, tương đương 1,9%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm hơn 1,5%.

Theo Barron’s, quyết định giữ nguyên lãi suất cùng lập trường thận trọng của ông Kevin Warsh khiến thị trường lo ngại. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,635%, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ cổ phiếu và gây áp lực lên thị trường chứng khoán.

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