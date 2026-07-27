Iran và Mỹ trao đổi thông điệp qua bên trung gian

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Mỹ đang trao đổi thông điệp với Iran thông qua các bên trung gian là Pakistan và Qatar.

Hình ảnh từ vụ CENTCOM không kích Iran ngày 23-7. Ảnh: CENTCOM

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ORF của Áo ngày 26-7, ông Esmaeil Baghaei khẳng định mọi cuộc đối thoại phải được chuẩn bị dựa trên nền tảng thích hợp, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đã phá hủy nền tảng như vậy. Ông cáo buộc Washington trên thực tế đã vi phạm toàn bộ các điều khoản theo bản ghi nhớ (MoU) giữa Iran và Mỹ.

Theo MoU được ký ngày 18-6, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhưng các cuộc đàm phán đang rơi vào thế bấp bênh, do xung đột hai bên tái bùng phát trong 2 tuần qua.

Liên quan đến tình hình khu vực, tờ The Times of Israel dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper, khuyến nghị chấm dứt chiến dịch không kích các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz, trừ khi Washington sẵn sàng mở rộng quy mô chiến dịch quân sự. Ông Brad Cooper đánh giá chiến dịch hiện tại về cơ bản đã đạt đến giới hạn hiệu quả.

Đánh giá này được đưa ra sau đêm thứ hai liên tiếp Mỹ dừng các đợt không kích, khép lại chuỗi gần hai tuần liên tục bắn phá, cùng các màn đáp trả của Tehran nhằm vào đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Theo trang Axios (Mỹ), trước cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump với các cố vấn cấp cao hôm 24-7, Tướng Cooper đã trình bày đánh giá của mình với Lầu Năm Góc, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Nhà Trắng. Tại cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm dừng không kích.

PHƯƠNG NAM