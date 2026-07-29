Mỹ, UAE lập lực lượng đặc nhiệm AI quân sự chung

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa đạt thỏa thuận thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương nhằm phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ lĩnh vực quân sự.

Quân đội Mỹ tham gia huấn luyện tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Thông báo của CENTCOM cho biết lực lượng đặc nhiệm mang tên Task Force Talon Synapse, đặt trụ sở tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Đơn vị này gồm khoảng 20 chuyên gia Mỹ và UAE trong các lĩnh vực AI, dữ liệu và an ninh mạng, với nhiệm vụ chính là thúc đẩy tích hợp AI vào các hoạt động quân sự như hỗ trợ tình báo, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và giám sát môi trường an ninh khu vực.

Ý tưởng thành lập Task Force Talon Synapse được Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper và Cố vấn An ninh quốc gia UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan thảo luận từ năm ngoái và được hoàn thiện sau các cuộc làm việc giữa CENTCOM với giới chức quốc phòng và công nghệ UAE hồi tháng trước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác về công nghệ cao.

Trong tháng này, Chính phủ Mỹ đã điều chỉnh quy định kiểm soát xuất khẩu, tạo điều kiện để UAE tiếp cận các chip AI tiên tiến của Mỹ, nhằm hỗ trợ mục tiêu xây dựng UAE trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực.

PHƯƠNG NAM