Mỹ dọa nối lại tấn công Iran nếu đàm phán đổ vỡ

Theo CNN, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 27-7, Tổng thống Donald Trump khẳng định cơ hội đạt được thỏa thuận hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran là khá lớn, song nhấn mạnh nếu đàm phán đổ vỡ, Washington sẽ quay lại các hoạt động quân sự.

Lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, ngày 27-7. Ảnh: X

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei cho biết hai bên vẫn trao đổi thông điệp thông qua trung gian, Tehran không từ bỏ con đường ngoại giao nhưng bác thông tin chủ động đề nghị nối lại đàm phán. Trước đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran sẽ ngừng các tấn công nếu Mỹ duy trì lệnh tạm ngừng không kích.

Iran cũng khẳng định vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và cáo buộc Mỹ đe dọa tàu thuyền, tàu chở dầu trong vùng biển của nước này. Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng chức năng đã buộc 6 tàu quay đầu vì qua eo biển mà không được phép.

Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang khi Saudi Arabia thông báo bắn hạ nhiều máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ, trong đó có khu vực thủ đô Riyadh và cáo buộc các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq đứng sau vụ việc. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia để đáp trả các hoạt động của Riyadh.

Mỹ tạm dừng chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp cùng tín hiệu đối thoại khiến giá dầu giảm mạnh. Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 27-7, dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 7,2%, còn 82,61 USD/thùng; dầu Brent giảm hơn 8,7%, còn 88,36 USD/thùng.

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