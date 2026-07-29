Động đất ở Nhật Bản: Ít nhất 3 người chết, hàng trăm ngàn người phải sơ tán

Tính đến sáng 29-7 (giờ Việt Nam), trận động đất mạnh khoảng 7 độ richter xảy ra vào chiều 28-7, tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, Nhật Bản đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Dự báo, số thương vong còn tăng khi nhiều người vẫn còn mất tích hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ảnh chụp khu phức hợp Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, với các bức tường bên ngoài bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ xảy ra sau trận động đất. Ảnh : Kyodo

Các nạn nhân thiệt mạng tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto ở Kashima. Tầng hai trung tâm này bị sập (nghi do rò rỉ khí gas) khiến khoảng 10-30 người khả năng còn mắc kẹt.

Trận động đất cũng làm sập nhiều nhà, gây cháy cục bộ, hư hại cầu đường và làm đổ ống khói tại một nhà máy giấy ở thành phố Yatsushiro, khiến nhiều công nhân mất tích.

Màn hình điện thoại di động hiển thị thông tin về trận động đất. Ảnh : Xinhua

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, khoảng 260.000-300.000 người đã được yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn do nguy cơ dư chấn và sạt lở đất. Hệ thống giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng, tàu cao tốc Shinkansen tạm dừng hoạt động, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Kumamoto bị hủy hoặc chuyển hướng. Một số nhà máy của các doanh nghiệp lớn như TSMC, Honda, Toyota, Sony và Tokyo Electron phải tạm ngừng sản xuất để kiểm tra an toàn.

Lâu đài Kumamoto, di sản văn hóa nổi tiếng từng bị hư hại nặng trong trận động đất năm 2016, tiếp tục bị sập một phần tường đá và phải đóng cửa để đánh giá mức độ thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại thông qua Ban Quốc tế các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Oita, Miyazaki cũng như các hội đoàn người Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng để nắm tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ kịp thời đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị thương vong.

HẠNH CHI