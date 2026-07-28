Động đất ở Nhật Bản: Sập trung tâm thương mại, nhiều người mắc kẹt

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra chiều 28-7 tại tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu, Nhật Bản, làm hơn 100 người bị thương, gây hỏa hoạn và làm sập một phần trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto. Nhiều người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto bị sập do động đất vào chiều 28-7. Ảnh: KYODO

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 27 phút (giờ địa phương), đạt cường độ cao nhất trên thang đo rung chấn của Nhật Bản. Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn mạnh. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ có thêm các trận động đất có cường độ tương đương trong khoảng một tuần tới, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu.

Theo Kyodo, tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima đã bị sập sau vụ nổ xảy ra trong trận động đất. Đơn vị vận hành cho biết đã sơ tán nhân viên và khách hàng, song giới chức lo ngại vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà. Cảnh sát tỉnh Kumamoto nhận định thương vong có thể cao do quy mô vụ sập. Khoảng 200 người đã được sơ tán đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều mảng tường và mặt ngoài tòa nhà bị thổi bay, để lộ khung thép, gạch đá và bê tông văng khắp khu vực. Một nhân chứng cho biết đã nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy cột khói trắng bốc lên từ trung tâm thương mại.

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở thành phố Uki, tỉnh Kumamoto, sau trận động đất lớn vào ngày 28-7. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Đài NHK dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết ít nhất có 50 người bị thương tại thị trấn Hikawa và hơn 50 người khác phải nhập viện ở thành phố Kumamoto. Nhiều tòa nhà gần tâm chấn bị sập, hàng loạt đám cháy bùng phát tại thành phố Uki. Lực lượng cứu hỏa đã phải xử lý nhiều cuộc gọi khẩn cấp.

Người dân ngồi tập trung tại một quảng trường ở tỉnh Kumamoto sau trận động đất. Ảnh: JIJI

Động đất cũng gây hư hại nghiêm trọng các cầu vượt trên cao tốc Kyushu, làm gián đoạn toàn bộ tuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen và nhiều tuyến đường sắt địa phương.

Thủ tướng Sanae Takaichi đã thành lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó thiên tai, điều động 3.600 binh sĩ Lực lượng phòng vệ tham gia cứu hộ. Chính phủ xác nhận chưa phát hiện bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân và đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần vào lúc 18 giờ 10 cùng ngày.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ sập trung tâm thương mại. Ảnh: KYODO

KHÁNH MINH