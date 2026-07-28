Thế giới

Mỹ rà soát lực lượng quân sự đồn trú tại châu Âu

SGGPO

Mỹ bắt đầu rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu, trong bối cảnh Washington thúc ép các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng và muốn giảm gánh nặng an ninh tại khu vực này.

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Mỹ không tham gia cuộc tập trận Steadfast Dart 25 của NATO diễn ra tại Romania vào năm 2025. Ảnh: NATO

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Elbridge Colby, cho biết đây là cuộc rà soát thực chất, nhằm thúc đẩy NATO đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc tự bảo vệ bằng năng lực quốc phòng thông thường.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từng cảnh báo Washington có thể giảm đóng góp cho NATO nếu các đồng minh không đạt mục tiêu về chi tiêu quốc phòng.

Mỹ đã nhiều lần khẳng định muốn các đồng minh NATO tại châu Âu đảm nhận trách nhiệm chính về khả năng phòng thủ thông thường, trong bối cảnh Washington chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực khác.

Trong khuôn khổ quá trình này, Lầu Năm Góc đã thông báo với các đồng minh về việc cắt giảm một số nguồn lực quân sự dành cho hoạt động của NATO trên toàn cầu.

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Mỹ NATO Quân sự Đồn trú Châu Âu Quốc phòng Cắt giảm đóng góp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth năng lực quốc phòng tập trận Steadfast Dart 25

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