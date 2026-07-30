Fed giữ nguyên lãi suất

Ngày 29-7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát tiếp tục gây sức ép tài chính lên các hộ gia đình Mỹ.

Công cụ FedWatch theo dõi xác suất tăng lãi suất của Fed theo thời gian thực. ẢNH: CME

Mặc dù ngày càng có nhiều sự ủng hộ từ một số quan chức đối với việc tăng lãi suất, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vẫn bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 để giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,5% - 3,75%.

Quyết định này phần lớn nằm trong dự báo của giới đầu tư, trong bối cảnh thị trường biến động vì lo ngại giá dầu tăng do cuộc chiến với Iran và quan ngại liên quan đến chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI). Kết quả bỏ phiếu cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng lớn trong nội bộ Fed về việc ngân hàng trung ương có đang quá chậm trong nỗ lực kiềm chế lạm phát hay không.

Ngay sau quyết định của Fed, công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25% tại cuộc họp tháng 9 đã nhích lên 57%. Phần lớn trong giới giao dịch lãi suất cũng cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm nay. Các hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang phản ánh 90% xác suất lãi suất sẽ cao hơn ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 1 năm sau.

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