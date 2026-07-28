Nhật Bản: Động đất mạnh 7,1 độ richter, cảnh báo sóng thần

Ngày 28-7, xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại tỉnh Kumamoto, phía nam Nhật Bản. Cơ quan chức năng ban hành cảnh báo sóng thần đối với vùng biển Ariake và Yatsushiro.

Cảnh báo sóng thần được ban hành cho khu vực biển Ariake và Yatsushiro, được đánh dấu màu vàng trên bản đồ. Ảnh: JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cảnh báo sóng thần với độ cao sóng 1m đã được ban hành. Chính phủ Nhật Bản cũng ban hành cảnh báo khẩn cấp tại nhiều tỉnh trên đảo Kyushu, gồm Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki.

Theo Công ty điện lực Kyushu, khoảng 48.300 hộ gia đình đã bị mất điện do trận động đất. Trong khi đó, Công ty đường sắt JR Kyushu đã cho tạm ngừng các dịch vụ, bao gồm cả tàu cao tốc.

Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản thông báo không xảy ra sự cố bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.

Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất. Theo thống kê, nước này ghi nhận khoảng 20% số trận động đất có độ lớn từ 6 trở lên trên thế giới. Theo thống kê chính thức, một trận động đất lớn ở Kumamoto vào tháng 4-2016 đã khiến 278 người thiệt mạng, 2.800 người khác bị thương.

MINH CHÂU