Mỹ không kích Iran, áp lệnh trừng phạt mới với IRGC

Ngày 29-7, Mỹ tiến hành không kích khu vực Tây Bắc của Iran và áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào những thực thể có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hải quân Mỹ giám sát tàu thuyền khu vực Eo biển Hormuz. ẢNH: USNAVY

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cho biết, một quả đạn pháo của Mỹ rơi xuống thành phố Piranshahr, Tây Bắc Iran. Động thái diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc Iran tiến hành tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Trước đó, Lực lượng vũ trang Jordan (JAF) cho biết hệ thống phòng không nước này đánh chặn và bắn hạ 5 tên lửa phóng từ Iran trong vòng 24 giờ qua.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vịnh Persian và Cơ quan Dịch vụ Hàng hải HormuzSafe, những tổ chức mà Washington cho là có liên hệ với IRGC. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các thực thể này tạo ra rủi ro, bao gồm cả nguy cơ bị tịch thu tàu, thu phí các tàu thương mại.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao Iran xác nhận Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz. Quan chức này cho rằng Mỹ và Saudi Arabia đang gây sức ép với Oman nhằm thúc đẩy các kế hoạch "phi thực tế", đồng thời khẳng định Iran có quyền kiểm soát tuyến hàng hải ra vào eo biển chiến lược này.

LÊ VIỆT