Sửa cầu Đà Rằng, một công nhân bị nước cuốn trôi

Sau khi sửa chữa xong trụ cầu T3, anh H. bơi vào bờ thì bị nước cuốn trôi, mất tích.

Cầu Đà Rằng, nơi xảy ra vụ việc

Chiều 15-8, một lãnh đạo Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam công nhân thi công cầu Đà Rằng bị nước cuốn trôi, mất tích trên sông Ba (đoạn qua phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân là anh N.B.H. (sinh năm 1993, quê Thanh Hóa). Theo thông tin ban đầu, anh H. là công nhân đang thi công sửa chữa cầu Đà Rằng. Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh H. cùng đội thợ thi công sửa chữa cầu tại gối trụ cầu T3.

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, do khoảng cách từ trụ cầu vào bờ khá gần nên anh H. đã tự bơi vào bờ. Tuy nhiên, do dòng nước quá mạnh nên anh H. đã bị cuốn trôi, mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng tìm kiếm. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được anh H..

Được biết, cầu Đà Rằng nằm trên quốc lộ 1A, do Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý. Cầu được khởi công xây dựng vào năm 2003 và khánh thành đưa vào sử dụng 2004. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp và đang được sửa chữa.

MAI CƯỜNG