Sức hút của “tam giác” du lịch hoa - biển: Tín hiệu vui từ khách ngoại

Thời điểm này, nhiều đoàn khách quốc tế liên tục nhập cảnh sân bay Cam Ranh để đến với phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) hay “cập bến” Mũi Né, Đà Lạt (Lâm Đồng) mang lại những tín hiệu tích cực cho kinh tế - xã hội của vùng và hứa hẹn một năm bội thu của du lịch các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Du khách quốc tế ưa thích trải nghiệm tour du lịch vượt thác tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

LTS: Đà Lạt - Nha Trang - Phan Thiết hình thành tam giác du lịch với nhiều phong cảnh đẹp, điểm đến đặc sắc, tạo được dấu ấn trong lòng du khách quốc tế. Những năm gần đây, 3 trung tâm du lịch ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên này đã có những bước chuyển mình, đóng góp chung vào sự tăng trưởng của du lịch cả nước.

Nhộn nhịp du khách

Ông Andrea (quốc tịch Italy) lần đầu đến Việt Nam và chọn Nha Trang (Khánh Hòa) làm điểm dừng chân. Ông rất ấn tượng trước biển xanh, nắng vàng, sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương cùng những món ăn đặc trưng xứ biển. Ông chia sẻ: “Tôi từng được nghe nhiều về tháp Ponagar ở Nha Trang, nay được tham quan trực tiếp và tìm hiểu về câu chuyện xung quanh những công trình này, thấy hết sức thú vị. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian tắm biển, điều gần như không thể thực hiện được ở đất nước chúng tôi vào thời điểm này. Mỗi ngày ở phố biển là một trải nghiệm mới. Sức hấp dẫn của Nha Trang còn đến từ chi phí hợp lý, sự mến khách, an toàn, cảnh quan đa dạng và kho tàng di tích lịch sử phong phú”.

Khánh Hòa những năm gần đây đã linh hoạt hơn trong triển khai các chính sách phát triển du lịch. Địa phương từng bước hình thành hệ thống sản phẩm đa dạng, từ du lịch biển - đảo, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), văn hóa trải nghiệm đến thể thao biển, du lịch cộng đồng, du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn. Nổi bật là các tour tuyến liên thông với hành trình Nha Trang - Mũi Dinh - Vĩnh Hy - Bình Tiên - tháp Bà Ponagar - tháp Pô Klong Garai - làng gốm Bàu Trúc, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn biển, sinh thái và văn hóa Chăm.

Số liệu của Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 41.080 du khách tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến từ nay đến hết năm 2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón thêm 23 chuyến, trong đó có những tàu lớn (từ 2.500 khách đến 3.500 khách) như Royal Princess, Costa Serena, Coral Princess, Diamond Princess, Westerdam... Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Việc sắp xếp địa giới hành chính giúp tỉnh mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng - ngành - khu vực, đưa du lịch, văn hóa, thể thao thành lĩnh vực hội tụ lợi thế cho giai đoạn mới. Đặc biệt, tỉnh có đường bờ biển dài nhất cả nước (490km), cùng hệ thống vịnh giá trị gồm Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang, Vĩnh Hy - nền tảng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, lượng khách quốc tế phục hồi mạnh từ tháng 11-2025 đến nay. Trong đó, du khách Nga vẫn là chủ đạo, chiếm khoảng 60%-70%. Công suất phòng của Sonata resort liên tục đạt 80%-90%, với hơn 100 phòng kín suốt nhiều tuần, riêng giai đoạn cuối năm và đầu mùa du lịch 2026 ghi nhận trung bình trên 100 phòng/ngày. Đại diện Little Mũi Né Cottages Resort (phường Mũi Né) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, gần 60 phòng nghỉ của cơ sở đã không còn chỗ, các khách Nga, Mỹ, Hàn Quốc,… đã đặt kín chỗ, đây là điều chưa từng xảy ra khoảng 3 năm qua. Hàng loạt cơ sở lưu trú, điểm du lịch ven biển Hàm Tiến - Mũi Né, nơi được mệnh danh là “thủ đô” resort của Việt Nam, đang bội thu nhờ lượng khách quốc tế đến nghỉ dưỡng dài ngày.

Ngược lên phố núi Đà Lạt, hàng ngày điểm du lịch nổi tiếng này đón nhiều đoàn xe chở du khách Nga, Hàn Quốc, Malaysia từ sân bay Cam Ranh lên tham quan. Sôi động nhất là dọc tuyến đường Lê Hồng Phong - Huỳnh Thúc Kháng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), các xe ô tô từ 30 - 51 chỗ xếp hàng dài chở khách ghé thăm biệt thự du lịch Hằng Nga (Crazy House). Anh Mikhai Yupp (du khách Nga) cho biết: “Trước khi sang Việt Nam, chúng tôi được biết Crazy House là một trong những ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ, độc đáo trên thế giới. Điều khiến tôi ngạc nhiên là công trình được xây dựng trong rất nhiều năm với lối kiến trúc chưa từng thấy ở bất kỳ đâu”.

Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 20,7 triệu lượt khách đến với địa phương (tăng 17,9% so với năm 2024), trong đó khách quốc tế ước đạt 1,28 triệu lượt (tăng gần 40%), tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 56.610 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa cũng đón khoảng 16,4 triệu lượt khách lưu trú trong năm qua (tăng 14,4% so với năm 2024), trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt (tăng 13,4%), tổng doanh thu du lịch đạt hơn 66.700 tỷ đồng.

Sức hút du lịch xanh

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist - một trong những đơn vị khai thác lượng khách quốc tế lớn nhất tại Lâm Đồng) cho biết: “Khách quốc tế đến Việt Nam, cụ thể là Đà Lạt sẽ có những lựa chọn theo sở thích riêng. Như du khách Hàn Quốc thích đi nghỉ dưỡng, tìm hiểu ẩm thực Việt Nam và một bộ phận không nhỏ sang Việt Nam chỉ để chơi golf. Còn khách Malaysia thì thích khí hậu mát mẻ ở Đà Lạt, khách Đài Loan thích trải nghiệm văn hóa địa phương, phong cảnh thiên nhiên, đồi chè, cà phê. Riêng du khách Nga thường có thời gian ở lại lâu hơn để trải nghiệm”.

Nhiều du khách quốc tế khi đến Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) bị cuốn hút bởi các bãi biển xinh đẹp, thời tiết nắng ấm quanh năm, nhất là nơi đây được biết đến thương hiệu “thủ phủ thể thao biển” của Việt Nam, đặc biệt các môn kite-surfing, windsurfing - tệp sản phẩm có cộng đồng người chơi trung thành và chi tiêu cao. Cùng với đó, chính sách kích cầu từ địa phương và doanh nghiệp giúp giá lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm cạnh tranh hơn nhiều điểm đến biển trong khu vực, khi nhiều resort giảm phụ thu, tung gói ưu đãi dài ngày.

Ở góc độ doanh nghiệp du lịch xanh, bà Đinh Thúy Nga, Phó Giám đốc Phát triển bền vững Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), cho biết: “Điểm khác biệt của khu nghỉ dưỡng nằm ở định hướng chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững. Để bảo đảm tiêu chí xanh, các villa trong khu nghỉ được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và tre, thân thiện với môi trường và bảo đảm sức khỏe cho du khách, điều mà khách quốc tế đánh giá cao”.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, Khánh Hòa vẫn giữ được lợi thế nhờ tài nguyên thiên nhiên đặc sắc với đường bờ biển dài, nhiều vịnh, đảo đẹp cùng hệ thống hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh đã giúp nâng cao độ nhận diện thương hiệu, gia tăng sức hút của du lịch Khánh Hòa trên thị trường quốc tế.

ĐOÀN KIÊN - NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG