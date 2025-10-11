Sun Group sẽ đưa công viên nước quy mô 15ha vận hành vào tháng 2-2026

Ngày 11-10, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu (phường Rạch Dừa, TPHCM - chủ đầu tư dự án khu đô thị 3-2) thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu đô thị đường 3-2 (còn gọi là Blanca City) để sớm đưa vào sử dụng.

Trong đó, công viên nước quy mô 15ha trong tổng thể 96ha được xem là “trái tim” của dự án đang được người dân và du khách mong chờ nhất, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 2-2026.

Phối cảnh công viên nước có quy mô 15ha. Ảnh: SUN GROUP

Công viên nước Sun World nằm giữa khu đô thị có tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư.

Đây là công viên lớn nhất của hệ thống Sun World tại Việt Nam, được ví như "trái tim" của khu đô thị Blanca City. Tổ hợp này có kiến trúc đậm chất bản địa với nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á, kỳ vọng đón hàng triệu lượt khách.

Mỗi ngày có hơn 3.000 công nhân, máy móc, thiết bị được huy động để thi công đạt tiến độ. Ảnh: TRẦN ÚT

Sau khi hoàn thành, công viên sở hữu đường trượt nước 10 làn tiên phong trên thế giới, bể tạo sóng đôi khổng lồ gần 6.000m², trò chơi dòng sông thử thách (Action River) tiên phong tại Việt Nam; hay trò chơi tàu lượn nước phiên bản mini và bể tạo sóng riêng dành cho trẻ em...

Ban đêm, nơi đây trở thành tổ hợp giải trí sôi động với chuỗi nhà hàng, café, các dịch vụ giải trí, ẩm thực cùng nhiều lễ hội âm nhạc, ánh sáng.

Khởi công vào tháng 5-2025, dự án tọa lạc trên tuyến đường 3-2 thuộc địa bàn phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng (TPHCM), bên cạnh bãi biển. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, hiện hạ tầng của toàn bộ dự án đạt 100% tiến độ và đang trong giai đoạn cao điểm thi công. Trên công trường, mỗi ngày có hơn 3.000 công nhân cùng máy móc, thiết bị để đảm bảo tiến độ. Đến nay, phần mặt bằng và hạ tầng công viên nước, các phần thô của trò chơi đã hoàn thiện hơn 50%.

QUANG VŨ