Kinh tế

Đầu tư

Sun Group sẽ đưa công viên nước quy mô 15ha vận hành vào tháng 2-2026

SGGPO

Ngày 11-10, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu (phường Rạch Dừa, TPHCM - chủ đầu tư dự án khu đô thị 3-2) thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu đô thị đường 3-2 (còn gọi là Blanca City) để sớm đưa vào sử dụng.

Trong đó, công viên nước quy mô 15ha trong tổng thể 96ha được xem là “trái tim” của dự án đang được người dân và du khách mong chờ nhất, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 2-2026.

sun - cv nuoc 1.jpg
Phối cảnh công viên nước có quy mô 15ha. Ảnh: SUN GROUP

Công viên nước Sun World nằm giữa khu đô thị có tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư.

Đây là công viên lớn nhất của hệ thống Sun World tại Việt Nam, được ví như "trái tim" của khu đô thị Blanca City. Tổ hợp này có kiến trúc đậm chất bản địa với nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á, kỳ vọng đón hàng triệu lượt khách.

sun - cv nuoc 3.JPG
Mỗi ngày có hơn 3.000 công nhân, máy móc, thiết bị được huy động để thi công đạt tiến độ. Ảnh: TRẦN ÚT

Sau khi hoàn thành, công viên sở hữu đường trượt nước 10 làn tiên phong trên thế giới, bể tạo sóng đôi khổng lồ gần 6.000m², trò chơi dòng sông thử thách (Action River) tiên phong tại Việt Nam; hay trò chơi tàu lượn nước phiên bản mini và bể tạo sóng riêng dành cho trẻ em...

Ban đêm, nơi đây trở thành tổ hợp giải trí sôi động với chuỗi nhà hàng, café, các dịch vụ giải trí, ẩm thực cùng nhiều lễ hội âm nhạc, ánh sáng.

Khởi công vào tháng 5-2025, dự án tọa lạc trên tuyến đường 3-2 thuộc địa bàn phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng (TPHCM), bên cạnh bãi biển. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, hiện hạ tầng của toàn bộ dự án đạt 100% tiến độ và đang trong giai đoạn cao điểm thi công. Trên công trường, mỗi ngày có hơn 3.000 công nhân cùng máy móc, thiết bị để đảm bảo tiến độ. Đến nay, phần mặt bằng và hạ tầng công viên nước, các phần thô của trò chơi đã hoàn thiện hơn 50%.

QUANG VŨ

Từ khóa

Action River Công viên nước Sun Group Sun World Rạch Dừa Đường trượt Sóng đôi Phước Thắng Tàu lượn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn