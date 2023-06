Sunset Town - điểm đến lãng mạn bậc nhất thế giới

Vẻ đẹp nên thơ và đậm tính nghệ thuật

Venice nổi danh là thành phố lãng mạn nhất nước Ý bởi nơi đây bạn sẽ cảm nhận hơi thở tình yêu khi ngồi trên những chiếc thuyền gondola, ngắm những ngôi nhà sắc màu cổ kính từ dưới dòng kênh.

Nằm trên miệng núi lửa khổng lồ dưới biển, hòn đảo thiên đường ngoài khơi Hy Lạp Santorini lại quyến rũ du khách bởi vẻ đẹp đặc trưng mang tính thương hiệu: những ngôi nhà màu trắng mái xanh ngắt như hòa với màu biển trời, nơi mà tất cả các cặp đôi đều ao ước được đặt chân đến một lần.

Trong khi đó, tại Sunset Town (Phú Quốc), bạn sẽ thấy đâu đó vẻ đẹp Địa Trung Hải đầy phóng khoáng của Santorini, nét nên thơ cổ kính của Venice, hay sự lãng mạn đậm chất cổ điển của Paris, nhưng được bản địa hóa để có dấu ấn riêng, đậm chất Việt Nam. Và ở một vài góc phố nhỏ dưới những bức tường sơn màu theming giả cổ, nơi có những bức họa khổng lồ đầy mê hoặc, bạn sẽ bắt gặp những nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn của các cặp đôi dưới ánh hoàng hôn.

Du khách đến với thị trấn này sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được xem là kỳ diệu nhất tại đây – hoàng hôn – với mặt trời đỏ rực khổng lồ rót màu vàng mật bao trùm khắp thị trấn và dát vàng khắp mặt biển. Thay vì những tòa nhà màu trắng như ở Santorini, ánh hoàng hôn sẽ càng trở nên rực rỡ hơn khi chiếu vào những mảng màu cam đỏ của những tòa nhà tại Sunset Town. Vẻ đẹp tráng lệ này đưa Sunset Town sánh ngang với những điểm ngắm hoàng hôn đẹp lừng danh nhất thế giới như bãi biển Ipanema (Brazil) hay Key West (Florida).

Đi dạo quanh thị trấn nằm men theo bờ biển xanh ngọc tuyệt đẹp của đảo Phú Quốc - hòn đảo được World Travel Awards vinh danh là “Hòn đảo thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới” vào năm 2022 - bạn sẽ bắt gặp rất nhiều công trình kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật. Thị trấn giống như một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ với tháp đồng hồ được lấy cảm hứng từ tháp chuông St. Mark's Campanile (Italy) cao 75 m; đài phun nước King of the Sun được tạo tác bởi các thiên tài điêu khắc đến từ gia tộc Frilli người Italy, ngạo nghễ hướng về mặt trời; trung tâm sự kiện, lễ hội Sun Signature Gallery do kiến trúc sư “phù thủy” Bill Bensley thiết kế - mang dáng dấp của một bảo tàng nghệ thuật Mid Century Modern; sân khấu show diễn multimedia Kiss the Stars 3 mái vòm gợi liên tưởng đến hố đen vũ trụ; và đặc biệt là cây Cầu Hôn đẹp tựa dải lụa mềm vươn ra biển.

Ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập “giải Oscars của ngành du lịch” World Travel Awards (WTA) chia sẻ: “Tôi cho rằng thiết kế của Sunset Town mang vẻ đẹp phi thường. Bạn có thể thấy rất nhiều công trình nổi trội trên thế giới, ở Ả Rập Xê Út, ở Abu Dhabi, thậm chí ở châu Âu, và tôi nghĩ rằng Sunset Town xứng đáng tranh hạng trong giải đấu “Premier League” của tất cả những công trình tinh hoa mang tính biểu tượng”.

Thị trấn của tình yêu

Tại Pháp, Paris mang biệt danh thành phố lãng mạn nhất thế giới không chỉ bởi là nơi hội tụ những di tích kiến trúc nổi tiếng, những công trình mang đậm tính nghệ thuật, mà còn là nơi chứng kiến nhiều mối tình lãng mạn, là nơi khai sinh ra “nụ hôn kiểu Pháp” kinh điển.

Thật lãng mạn khi cùng nhau khám phá thị trấn, lén trao nhau những nụ hôn trên những con dốc, những hành lang đầy hoa giấy và dây leo đậm chất trữ tình.

Bạn cũng sẽ bắt gặp những nụ hôn siêu lãng mạn tại Sunset Town – nụ hôn mà bạn không thể thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới: Hai người đứng ở hai nhánh của Cầu Hôn cách nhau 30cm – khoảng cách vừa đủ để chạm môi khi ánh hoàng hôn rơi xuống. Đây là khoảnh khắc mà bất cứ cặp đôi nào cũng khao khát được trải nghiệm một lần khi đến Sunset Town.

Là một kiệt tác kiến trúc gây bão cộng đồng quốc tế ngay từ khi mới chỉ nằm trong ý tưởng, Cầu Hôn được chấp bút bởi kiến trúc sư đại tài người ý Marco Casamonti và Sun Group – một tập đoàn tư nhân lớn hàng đầu tại Việt Nam đứng sau nhiều công trình từng tạo nên hiện tượng toàn cầu như Cầu Vàng (Đà Nẵng) - đứng đầu trong danh sách những kỳ quan mới của thế giới do Báo Daily Mail (Anh) bình chọn; hay InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) kỷ lục 4 năm liên tiếp là khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới do World Travel Awards vinh danh.

Boyband lừng danh thế giới 911 đã chọn câu cầu này là nơi để quay MV cho bản nhạc tình yêu kinh điển “I do”, và cây cầu đang trở thành điểm hẹn hò và cầu hôn lãng mạn nhất tại Việt Nam.

Ngay gần Cầu Hôn, một trải nghiệm lãng mạn nữa mang đậm dấu ấn của Sunset Town là show diễn Kiss The Stars. Đây là show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn bằng sự bùng nổ hiệu ứng từ lửa, nước, laser, ánh sáng, âm thanh, các vũ điệu và pháo hoa rực rỡ. Đây là show diễn mang tính signature của Sunset Town mà bất cứ du khách nào cũng không thể bỏ lỡ.

Còn rất nhiều trải nghiệm lãng mạn khác tại Sunset Town mà bạn chỉ có cảm nhận khi đặt chân đến thị trấn này như ngắm toàn cảnh thị trấn lấp lánh trong ánh hoàng hôn từ cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, hay đi dạo qua các con ngõ nhỏ đầy sắc màu trên đồi nhìn ra đại dương. Mang vẻ đẹp nên thơ với lối kiến trúc đậm tính nghệ thuật, Sunset Town xứng đáng được ghi tên vào danh sách những điểm đến lãng mạn nhất thế giới, và đưa Phú Quốc (Việt Nam) thành điểm đến đáng mơ ước đối với du khách quốc tế.