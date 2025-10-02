Trong sự kiện tại Việt Nam, hãng công nghệ Synology, dẫn đầu trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý dữ liệu, mang đến các giải pháp vượt trội trong bảo vệ dữ liệu, nâng cao năng suất, lưu trữ, quản lý và giám sát thông minh đã công bố giai đoạn tiếp theo trong sứ mệnh bảo vệ dữ liệu toàn cầu.

Hãng công nghệ Synology vừa tổ chức sự kiện tại TPHCM.

Synology ra mắt loạt giải pháp mới trong sao lưu thông minh, lưu trữ doanh nghiệp và nâng cấp giải pháp năng suất văn phòng, nhằm giúp các doanh nghiệp phản ứng tốt hơn trước các mối đe dọa mạng và thích ứng với thời đại bùng nổ dữ liệu.

ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau. Với dung lượng từ 8TB đến 140TB, ActiveProtect đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời cung cấp sao lưu không thể thay đổi (immutable backup), khả năng tách biệt vật lý (air-gap) và hỗ trợ tuân thủ quy định, từ đó tạo lớp bảo vệ vững chắc trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Ngoài ra, Synology giới thiệu PAS7700, dòng lưu trữ doanh nghiệp all-NVMe đầu tiên, mang lại hiệu năng vượt trội với kiến trúc NVMe end-to-end, đạt tới 2 triệu IOPS và băng thông 30 GB/giây với độ trễ dưới 1 millisecond. Kiến trúc active-active đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng, trong khi mã hóa mạnh mẽ và hiệu năng cấp doanh nghiệp giúp PAS7700 lý tưởng cho các khối lượng công việc quan trọng.

Trong tương lai, Synology sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Synology Office Suite, gồm OCR (nhận dạng ký tự quang học), tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực. Các tính năng này vận hành trên server tại chỗ, đảm bảo bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đồng thời giúp cá nhân viên trong tổ chức và doanh nghiệp cộng tác hiệu quả và an toàn hơn..

Nhờ làn sóng chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh của Synology tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ; thực tế, trong 5 năm qua, mức độ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%, điều này phản ánh sự tin tưởng mà các doanh nghiệp dành cho Synology trong việc đáp ứng các nhu cầu CNTT ngày càng phát triển.

“Trong thời gian qua, Synology liên tục nhận được sự tin tưởng từ các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp ba lần. Với việc bổ sung danh mục giải pháp mới, khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng các nhu cầu đa dạng và chuyên biệt của mình”, bà Jola Lê, Country Manager (quản lý hoạt động kinh doanh) tại Việt Nam của Synology chia sẻ.

BÌNH LÂM