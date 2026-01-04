Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô 16 chỗ bất ngờ tông vào đuôi xe khách giường nằm.
Chiếc xe khách tiếp tục tông vào đuôi một xe ô tô du lịch và gây ra va chạm dây chuyền với các xe phía trước.
Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến một số người bị thương nhẹ; các xe bị hư hỏng, móp méo.
Vụ tai nạn xảy ra trong lúc dòng xe đổ dồn về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 gây ùn ứ nghiêm trọng trên cao tốc.
Lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng xử lý hiện trường, bố trí lực lượng ở các chốt để phân luồng cho dòng xe di chuyển theo các hướng khác nhau.