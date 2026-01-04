Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 4-1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) xác nhận có vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai), hướng từ Nha Trang về TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô 16 chỗ bất ngờ tông vào đuôi xe khách giường nằm.

Chiếc xe khách tiếp tục tông vào đuôi một xe ô tô du lịch và gây ra va chạm dây chuyền với các xe phía trước.

Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến một số người bị thương nhẹ; các xe bị hư hỏng, móp méo.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chiều ngày 4-1 gây ùn ứ nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra trong lúc dòng xe đổ dồn về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 gây ùn ứ nghiêm trọng trên cao tốc.

Lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng xử lý hiện trường, bố trí lực lượng ở các chốt để phân luồng cho dòng xe di chuyển theo các hướng khác nhau.

PHÚ NGÂN