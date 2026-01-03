Tài xế xe khách chở 29 người trên cao tốc nhưng không có giấy phép lái xe

Ngày 3-1, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 – Cục CSGT Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với tài xế và chủ một xe khách vi phạm nghiêm trọng quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, chiều 2-1, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18H-039XX đang lưu thông trên tuyến cao tốc nêu trên.

Lực lượng CSGT niêm phong xe khách vi phạm để tạm giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý (hầm xe) không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, trong khi trên xe đang chở 29 hành khách.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế xe khách 1,5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật; phạt 19 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện, lực lượng chức năng xử phạt 22 triệu đồng, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng; đồng thời phạt thêm 58 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 100,5 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 10 ngày, tước kiểm định trong 2 tháng theo quy định.

HIẾU GIANG