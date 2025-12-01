Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người sau va chạm giao thông

Sau khi va chạm giao thông, Lưu Đức Khanh và bạn quay lại hành hung anh H. khiến nạn nhân bị thương. Kết quả giám định, anh H. bị tổn hại 13% sức khỏe.

Sáng 1-12, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội), liên quan vụ đánh người trên địa bàn xã An Khánh, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh (sinh năm 1995; thường trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Lưu Đức Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 24-11, Công an xã An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H. (sinh năm 1991; thường trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên đánh tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vào cuộc xác minh, đồng thời làm rõ 2 đối tượng trong vụ việc là Đỗ Trọng Tuyến (sinh năm 1994; thường trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Lưu Đức Khanh.

Sau khi sự việc xảy ra, Đỗ Trọng Tuyến đã bỏ trốn. Quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai, do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H.

Tới nay, kết quả giám định tỷ lệ thương tích sơ bộ của anh H. là 13%.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh để điều tra về hành vi trên, đồng thời tiếp tục triệu tập Đỗ Trọng Tuyến để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

GIA KHÁNH