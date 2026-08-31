Xã hội

Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Nhiều bệnh nhân xuất viện

SGGPO

Sáng 31-8, bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

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Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Theo bác sĩ Bùi Trường Giang, khoảng 3 giờ 40 cùng ngày, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Qua chẩn đoán và xét nghiệm, xác định 15 bệnh nhân bị xây xát phần mềm và đã xuất viện.

Trong 5 trường hợp còn lại, có 1 bệnh nhân bị chấn thương cột sống. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Một bệnh nhân khác bị gãy xương mác, được bó bột và xin chuyển đến Bệnh viện Trung tâm Gia Lai.

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Thăm hỏi bệnh nhân vụ tai nạn

Ba bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và có thể xuất viện trong vòng 3 ngày tới. Theo bác sĩ Bùi Trường Giang, 20 bệnh nhân không nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định.

Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 3 giờ 10 phút ngày 31-8, tại đường tránh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và nhiều người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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HỮU PHÚC

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