Tân Tổng Lãnh sự Italy chào ra mắt

Chiều 20-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Alessandra Tognonato, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italy, đến chào ra mắt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp bà Alessandra Tognonato,Tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Alessandra Tognonato nhận nhiệm vụ mới, đồng thời tin tưởng bà sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Italy nói chung, cũng như hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Italy nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM trong việc kết nối các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn của Italy, cũng như tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân. Thành phố hiện có quan hệ kết nghĩa với ba địa phương của Italy gồm Torino, Vùng Emilia-Romagna và Vùng Veneto; đồng thời đang nghiên cứu mở rộng hợp tác với Milan trong lĩnh vực xử lý nước thải và quản lý ngập lụt. Tuy nhiên, sự hợp tác hai bên vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng và nhu cầu của nhau.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề xuất những hướng hợp tác ưu tiên thời gian tới, tập trung ở các lĩnh vực năng lượng sạch, logistics, thiết kế, du lịch, phát triển bền vững đô thị, thể thao, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân... Đồng thời, đề nghị phía Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italy phối hợp tổ chức thành công Đối thoại cấp cao Italy – ASEAN lần thứ 9 tại TPHCM vào tháng 11 tới.

Bà Alessandra Tognonato cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại TPHCM - trung tâm kinh tế năng động và sáng tạo của Việt Nam. Tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa Italy khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh, như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, du lịch bền vững, bảo tồn di sản… góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

KHÁNH HƯNG