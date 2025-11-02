Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức 2 hội nghị tại Hà Nội (28-10) và TPHCM (31-10) để lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, Đại tá, PGS-TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đã trình bày tham luận “Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng” với lưu ý rằng nội dung này chưa được đề cập trong dự thảo văn kiện và cần được bổ sung.



Đại tá, PGS-TS Bùi Đình Bôn phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá, PGS-TS Bùi Đình Bôn, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là yêu cầu có tính nguyên tắc, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Tuy nhiên, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (tài liệu sử dụng tại đại hội đảng bộ cấp xã, cấp tỉnh và tương đương), vấn đề này chưa được nêu rõ. Vì vậy, ông đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cần đưa nội dung “Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng” vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PGS-TS Bùi Đình Bôn nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu. Từ Đại hội III đến Đại hội XIII, các văn kiện của Đảng luôn nhất quán khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Đại hội III (năm 1960) xác định việc “tăng cường tính chất giai cấp và tính tiên phong của Đảng” là vấn đề cơ bản. Đại hội IV (năm 1976) coi “không ngừng nâng cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng” là bài học kinh nghiệm xuyên suốt. Đại hội V (năm 1982) tiếp tục nhấn mạnh nâng cao bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, bảo đảm Đảng “trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ với quần chúng”. Đại hội VIII (năm 1996) khẳng định rõ “giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng” là nhiệm vụ có ý nghĩa hàng đầu. Đại hội X (năm 2006) đặt ra phương hướng “tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Gần đây nhất, Đại hội XIII (năm 2021), Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu “giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, xem đây là yêu cầu sống còn. Nhờ đó, Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; khẳng định và không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng là bài học kinh nghiệm lớn, cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng, được Đảng tổng kết và khẳng định qua các kỳ đại hội.

Vì vậy, để tiếp tục tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, PGS-TS Bùi Đình Bôn đề nghị thực hiện nhóm giải pháp về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Theo đó, quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm giai cấp công nhân cho cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân.

Ông khẳng định, Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. Đó là cách thể hiện đúng đắn và rõ ràng nhất về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Để tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, điều quan trọng là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh”, ông Bùi Đình Bôn phát biểu.

Trong quá trình này, cần kiên định quan điểm, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, cần quán triệt và thực hiện các quan điểm về xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại gắn kết hữu cơ với việc xây dựng và phát huy sức mạnh của khối liên minh công - nông - trí và các tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, trí thức hóa giai cấp công nhân.

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mỗi người công nhân. Trong đó, vai trò quyết định thuộc về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và trách nhiệm trực tiếp của Công đoàn Việt Nam.

PHÚC HẬU