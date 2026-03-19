Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng chất giảng dạy AI, STEM

Ngày 18-3, tại Đại sứ quán Ireland ở Singapore, ICDL cùng các đối tác chiến lược đã ra mắt chương trình đào tạo AI và các bài thi AI từ cấp phổ thông đến đại học của tổ chức ICDL và chương trình STEM của ICDL hợp tác với Siemens, Singapore Polytechnic.

Các đại biểu tham dự sự kiện, trong đó Đại sứ Ireland tại Singapore Sarah McGrath (hàng đầu bên trái) và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh (hàng đầu bên phải)

Nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu và xúc tiến hợp tác quốc tế từ ngày 17 đến 18-3, Tập đoàn giáo dục EMG Education đã tham gia sự kiện Lễ ra mắt do Đại sứ quán Ireland tổ chức tại Singapore. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa các tổ chức công nghệ và khảo thí hàng đầu thế giới nhằm chuẩn bị hành trang kỹ năng số cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Sự kiện diễn ra với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cao cấp, bao gồm Bộ trưởng Ireland Frank Feighan TD; CEO ICDL toàn cầu Damien O'Sullivan; Tiến sĩ Thái Lai Phạm, CEO Siemens ASEAN và đại diện Singapore Polytechnic. Sự kiện vinh dự đón tiếp Đại sứ Ireland tại Singapore Sarah McGrath; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.

Đại diện EMG Education tham dự sự kiện có ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT EMG Education; bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc EMG Education.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ireland Sarah McGrath chia sẻ quan điểm sâu sắc rằng cả Ireland, Singapore và Việt Nam đều có chung một nền tảng giá trị cốt lõi là đặc biệt chú trọng vào sự phát triển giáo dục của đất nước mình. Bà bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến ICDL vươn mình trở thành một tổ chức mang tầm vóc toàn cầu đích thực, thành công trong việc mang những tinh hoa và chuyên môn giáo dục của Ireland đến với khu vực và thế giới.

Đồng thời, Đại sứ Sarah McGrath cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị hợp tác chiến lược và yếu tố con người trong thành công của các hợp tác chiến lược đó, coi đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy những bước tiến xa hơn trong hợp tác quốc tế tương lai.

Đại sứ Việt Nam Trần Phước Anh nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác này đối với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam. Dẫn chứng các Nghị quyết 57 và 71 của Bộ Chính trị, Đại sứ khẳng định sự ưu tiên hàng đầu của quốc gia đối với công cuộc đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để hướng tới các mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển vào năm 2045, sự hỗ trợ và hợp tác từ các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao đóng vai trò quan trọng.

Đại sứ đặc biệt gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến ICDL cùng đối tác chiến lược EMG Education. Sự hợp tác chặt chẽ, mang tầm nhìn thời đại giữa hai tổ chức đã và đang kết hợp hoàn hảo các tiêu chuẩn quốc tế vào nhu cầu thực tiễn của địa phương, đảm bảo người học tại Việt Nam được tiếp cận với các hệ thống chứng chỉ chất lượng cao, sẵn sàng cho công việc trong tương lai. Đại sứ Trần Phước Anh chia sẻ rằng, Đại sứ quán Việt Nam taị Singapore sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để mối quan hệ đối tác này mang lại những tác động tích cực và sâu rộng.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định cam kết của EMG Education trong việc đồng hành cùng các mạng lưới toàn cầu như ICDL, Siemens và Singapore Polytechnic, nỗ lực không ngừng để mang tinh hoa giáo dục thế giới về Việt Nam, chắp cánh cho thế hệ trẻ tự tin làm chủ kỷ nguyên công nghệ.

LINH CHUYÊN