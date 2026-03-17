Tăng cường phối hợp quản lý phim trên không gian mạng

Ngày 17-3, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông làm việc với Cục Điện ảnh và FPT Telecom về giải pháp tăng cường kiểm soát phim trên không gian mạng.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL nhận định, quy định pháp lý đã rõ hơn, nhưng thực tế đòi hỏi bổ sung công cụ kỹ thuật và cơ chế phối hợp để theo kịp tốc độ phát triển của nền tảng trực tuyến. Trọng tâm là xây dựng hệ thống dữ liệu số ngành điện ảnh, gồm lượng người xem, doanh thu, xu hướng nội dung theo tháng, quý. Hiện cơ quan quản lý vẫn phụ thuộc nhiều vào số liệu từ khu vực tư nhân, cần thêm nguồn dữ liệu tin cậy, đặc biệt từ các nền tảng lớn.

Đại diện FPT Telecom cho biết, doanh nghiệp đang phục vụ khoảng 5,5 triệu hộ sử dụng internet, trong đó 3,5 triệu hộ dùng truyền hình. Nền tảng FPT Play đã số hóa toàn bộ hệ thống quản trị, ứng dụng AI để phát hiện, cảnh báo vi phạm, đảm bảo nội dung được phân loại độ tuổi và báo cáo định kỳ tới cơ quan quản lý. Cũng theo doanh nghiệp này, với khoảng 82% hộ gia đình sử dụng internet của 3 nhà mạng lớn, dữ liệu người dùng được xem là nguồn quan trọng để nắm bắt xu hướng xem phim, phục vụ định hướng nội dung và kiểm soát thị trường.

Về phía Cục Điện ảnh cũng đưa ra đề nghị các nền tảng cung cấp dữ liệu minh bạch, kịp thời, góp phần hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác giám sát và định hướng phát triển thị trường phim trực tuyến.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ, lưu trữ hồ sơ phim và dữ liệu phát hành theo hướng số hóa, giúp giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao tính chính xác và kịp thời cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Đồng thời, dữ liệu cần được phân tách rõ giữa lĩnh vực phim và âm nhạc, có thống kê định kỳ theo tuần, tháng để phục vụ công tác quản lý.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL giao Cục Điện ảnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát phim trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

