Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 6-10, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định số 3546/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo quyết định, ông Đỗ Quốc Việt – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra, cùng các thành viên là đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ. Trưởng đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra theo đúng kế hoạch.

Các thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm việc kiểm tra diễn ra đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 4-10, Cục Điện ảnh cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Lý do là đến nay, cục chưa nhận được hồ sơ đăng ký từ Tencent Holdings Limited, Image Future Investment (HK) Limited hoặc các đơn vị liên kết của 2 công ty này theo quy định của pháp luật Việt Nam (Luật Điện ảnh và nghị định quy định chi tiết).

