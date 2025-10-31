Tăng lưu lượng xả nước hồ Kẻ Gỗ để chủ động ứng phó mưa lớn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa và vùng hạ du, sáng 31-10, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350 m 3 /giây.

Tăng lưu lượng xả tràn hồ Kẻ Gỗ để chủ động ứng phó mưa lớn

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 31,15/32,5m, hiện đang được điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90 m3/giây.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, từ chiều tối 30-10 đến hết ngày 1-11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Đặc biệt, lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phía Nam từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Đêm 1-11 tới ngày 2-11, khu vực Hà Tĩnh được dự báo có mưa lớn với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trước dự báo tình hình mưa lớn, để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa Kẻ Gỗ và vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phát thông báo, sẽ tăng lưu lượng xả nước qua tràn Dốc Miếu từ 90 mét khối/giây lên 100 - 350 m3/giây từ 6 giờ ngày 31-10, tùy vào diễn biến thời tiết.

Một góc hồ Kẻ Gỗ

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (đơn vị đang thi công và quản lý công trình đầu mối) bố trí cán bộ, nhân viên tổ chức vận hành công trình tràn xả lũ. Đồng thời đề nghị UBND các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình và các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú - là phạm vi chịu ảnh hưởng trong hệ thống, thông báo hướng dẫn đến người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra trường hợp bất cẩn, chủ quan, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa.

Một số hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh đang tiến hành xả tràn

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hiện đang tiến hành xả tràn một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, đơn vị này cũng tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ.

Cụ thể, hồ Sông Rác xả tràn 353m3/giây, có thể điều chỉnh tăng lưu lượng xả lên tới 800 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí xả tràn 50m3/giây, có thể điều chỉnh lên 70 - 400m3/giây... Mức xả tràn sẽ căn cứ theo diễn biến thời tiết.

Bên cạnh đó, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng điều tiết qua tràn với lưu lượng 150m3/giây.

DƯƠNG QUANG