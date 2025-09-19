Tăng tốc giải ngân nhưng bảo đảm chất lượng công trình, không để thất thoát, lãng phí

Để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho các đơn vị thi công khi kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường. Ảnh: BÍCH NGỌC

Ông Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 chuyển sang) của tỉnh Cà Mau là hơn 12.240 tỷ đồng. Tính đến ngày 8-9, giải ngân đạt 4.040 tỷ đồng (tăng 708 tỷ đồng so với kết quả giải ngân tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công lần 4 ngày 29-7), đạt gần 33% kế hoạch vốn. Trong tổng số 18 chủ đầu tư, có 11 chủ đầu tư giải ngân trên mức trung bình của tỉnh (trong đó có 5 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của cả nước là 46%) và 7 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh. Qua rà soát, có 6 chủ đầu tư chưa giải ngân thêm so với thời điểm giải ngân đã báo cáo tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công lần 4.

Cũng theo ông Trần Công Khanh, bên cạnh những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, thì cũng có nhiều chủ đầu tư chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đạt kết qủa cao. Một trong những “điểm sáng” là Ban quản lý dự án khu vực Thới Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại tặng bằng khen và hoa cho Ban quản lý dự án khu vực Thới Bình, đơn vị thi công và giám sát vì hoàn thành các hạng mục công trình Trường THCS - THPT Tân Bằng đúng tiến độ

Ông Vương Quốc Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Thới Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng kế hoạch vốn được phân bổ trên 75 tỷ đồng, thực hiện đầu tư 38 công trình (trong đó, 26 công trình chuyển tiếp thanh toán khối lượng hoàn thành tất toán, 12 công trình khởi công mới). Đến ngày 9-9, Ban đã giải ngân trên 58 tỷ đồng, đạt trên 77% kế hoạch vốn đã phân bổ. Với tỷ lệ giải ngân như vậy thì cuối năm hoàn toàn có cơ sở giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Vì vậy, Ban quản lý dự án khu vực Thới Bình đề nghị, cấp thẩm quyền cần bố trí thêm vốn để thanh toán khối lượng các công trình đã hoàn thành và tiến hành tất toán theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh là việc giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao các đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên vùng có tác động lan tỏa. Đẩy mạnh giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

TẤN THÁI