Vĩnh Long: Đổi tên Trường THCS Mỏ Cày thành Trường THCS Tạ Minh Khâm

Ngày 13-12, UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên Trường Trung học cơ sở Mỏ Cày thành Trường Trung học cơ sở Tạ Minh Khâm và đặt tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tạ Minh Khâm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên trường
Đến dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long; đại diện gia đình Đại tá Tạ Minh Khâm.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ dâng hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Minh Khâm

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Bá Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Sơn Đông (tỉnh Vĩnh Long) đã đọc diễn văn ôn lại tiểu sử của đồng chí Tạ Minh Khâm. Đồng chí Tạ Minh Khâm sinh năm 1924 trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre (nay thuộc xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long). Năm 1940, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương.

Trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Tháng 4-1974, đồng chí được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam.

Trong thời gian này, đồng chí đã góp công đặc biệt xuất sắc trong việc tham mưu, vạch kế hoạch tác chiến cho cả chiến trường miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày giải phóng miền Nam, đồng chí được giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng tiền phương của Quân khu 7 trên chiến trường Campuchia, trực tiếp cùng các đơn vị chủ lực Quân khu 7 tiến công giải phóng PhnômPênh, xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn - Pốt.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tạ Minh Khâm

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, tháng 12-2014, đồng chí được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Dịp này, gia đình cố Đại tá Tạ Minh Khâm trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; Tập đoàn Donacoop hỗ trợ kinh phí sơn toàn bộ Trường Trung học cơ sở Tạ Minh Khâm, bổ sung thiết bị cho phòng thư viện số và tài trợ học bổng cho học sinh giỏi học lên đến đại học.

