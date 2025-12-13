Cần Thơ phải phấn đấu phát triển, bắt nhịp cùng các thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến tiếp xúc cử tri tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng gần 400 cử tri đại diện các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến tiếp xúc cử tri tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ



Nhân dịp tiếp xúc cử tri, nhằm hỗ trợ địa phương có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã vận động Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam hỗ trợ 5,3 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường giao thông kênh Xẻo Sành, thuộc xã Hòa An, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện doanh nghiệp tặng 5,3 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường giao thông thuộc xã Hòa An

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV. Theo đó, đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Mười đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia; đồng thời xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm và giải quyết kiến nghị của cử tri. Riêng công tác lập pháp tại kỳ họp này chiếm khoảng 30% tổng số luật, nghị quyết được ban hành trong cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với kết quả Kỳ họp thứ Mười, đánh giá Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của đất nước. Cử tri kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp đối với cán bộ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Liên quan đến chính sách an sinh xã hội, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng khi người tham gia BHXH qua đời, thân nhân được nhận khoản chi trả tương đương số tiền đã đóng một lần, nhằm tạo điều kiện thu hút người dân tham gia BHXH.

Cử tri cũng đồng tình với chủ trương thực hiện chương trình “xóa nhà tạm, dột nát” trong thời gian qua, song phản ánh thực tế còn nhiều hộ gia đình khó khăn không đủ điều kiện tham gia chương trình do vướng mắc về pháp lý đất đai. Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ nhà ở phù hợp cho các đối tượng này; đồng thời đề nghị sớm triển khai một số dự án, giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp trên địa bàn.

Một cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, thành phố sẽ sớm bổ sung nguồn vốn để duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp; đồng thời tiếp tục rà soát các hộ khó khăn chưa đủ điều kiện đưa vào chương trình xóa nhà tạm, vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định. Thành phố cũng sẽ đưa vào quy hoạch và sớm có phương án xây dựng cầu bắc qua sông Cái Lớn theo kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, giải quyết sớm, dứt điểm những vấn đề người dân phản ánh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần rà soát, xóa bỏ các dự án “treo” kéo dài; tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai, đẩy nhanh cấp giấy tờ nhà đất để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP Cần Thơ khẩn trương bổ sung nguồn vốn nâng cấp các tuyến đường xuống cấp để người dân đón tết cổ truyền; đẩy mạnh xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ kịp thời các hộ còn nhà tạm, dột nát, với tinh thần đặt lợi ích người dân ở vị trí trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Đánh giá dư địa phát triển của TP Cần Thơ còn lớn, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi sự đồng lòng của người dân và chính quyền để đưa thành phố phát triển nhanh, bắt nhịp với các thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời yêu cầu thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; hoàn thành Bệnh viện Ung bướu đúng cam kết (tháng 11-2026); nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát triển kết cấu hạ tầng và tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

VĨNH TƯỜNG