Xây dựng đội ngũ cán bộ nông dân hiểu thị trường, thạo công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh, Hội Nông dân phải đi cùng nông dân trong tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh

Sáng 15-12, tại phường Long An, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó c hủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện phát biểu

Tại đại hội, đồng chí Phan Như Nguyện biểu dương những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào nông dân của Tây Ninh thời gian qua.

Nhận định việc hợp nhất tỉnh đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, đồng chí yêu cầu hội Nông dân tỉnh phải chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang hỗ trợ nông dân bằng các chương trình, dịch vụ cụ thể, có sản phẩm đầu ra rõ ràng và hiệu quả đo đếm được.

Mọi hoạt động của hội cần lấy nông dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

đồng chí Phan Như Nguyện nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh, hội phải đi cùng nông dân trong tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt, thời gian tới, Tây Ninh cần xây dựng đội ngũ cán bộ hội am hiểu nông dân, thị trường, thành thạo công nghệ; chú trọng đào tạo kỹ năng số, kinh tế hợp tác, phân tích thị trường; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, có trình độ vào vị trí then chốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải tặng khánh vàng chúc mừng đại hội

Tại đại hội đã công bố các quyết định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định 63 Ủy viên Ban Chấp hành, 15 Ủy viên Ban Thường vụ. đồng chí Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu quan trọng như kết nạp 20.000 hội viên mới; thành lập 1.000 tổ hội nghề nghiệp, 100 chi hội nghề nghiệp; phấn đấu 97% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm đào tạo, tập huấn cho 1.500 nông dân xuất sắc; phát triển ít nhất 30 HTX do Hội Nông dân nòng cốt xây dựng; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 10 tỷ đồng/năm.

QUANG VINH