Tạo “làn gió mới” cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành du lịch Đông Nam bộ đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có khi các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành đang được triển khai. Do đó, cải tạo chất lượng dịch vụ du lịch hiện hữu, gia tăng các sản phẩm vui chơi giải trí và quy hoạch thêm các tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp gắn với lợi thế biển để thu hút khách quốc tế là hướng đi mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực thực hiện.

Tạo thêm sân chơi cho khách nội

Những năm gần đây, chất lượng và hình ảnh du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cải thiện đáng kể nhưng do nhiều yếu tố nên so với tỉnh bạn giáp ranh là Bình Thuận thì kết quả mới ở mức trung bình khá. Điều này thấy rõ khi năm 2023, tỉnh Bình Thuận đón được gần 9 triệu lượt khách, tăng gần gấp đôi so với năm trước, doanh thu ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 63%.

Trong khi cùng năm, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được cho là bội thu với hơn 14,1 triệu lượt khách, tăng 15% về lượng khách và doanh thu tăng hơn 28% so với năm trước nhưng xem ra vẫn còn khiêm tốn với hơn 14.678 tỷ đồng.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành, đại lý bán dịch vụ du lịch quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu tham quan, trải nghiệm

Lợi thế gần với các TPHCM và các tỉnh đông dân cư như Đồng Nai, Bình Dương đã dẫn đến tình trạng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu quá tải vào dịp lễ, tết còn ngày thường thì khá thưa thớt, nhất là mùa du lịch thấp điểm do thiếu sản phẩm du lịch để thu hút du khách. Điều này cũng dẫn đến việc giá phòng ngày thường thì bình dân, còn ngày cao điểm thì khá đắt đỏ. Thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng, khách thiếu chỗ “xài tiền”, dẫn đến thực tế doanh thu chưa tương xứng với lượng khách rất lớn mỗi năm.

Nhận diện những hạn chế của ngành công nghiệp không khói, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang từng bước nhằm cải thiện chất lượng và môi trường du lịch theo hướng xanh, hiện đại. Cụ thể, tại khu vực ven biển từ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) đến khu vực Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) đã hình thành và sẽ triển khai các dự án khu du lịch, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp để thu hút dòng khách chất lượng cao đến nghỉ dưỡng và quy hoạch thêm các sân golf, trong đó có vị trí ở chân núi Dinh (TP Bà Rịa) để tạo sân chơi cho du khách.

Riêng tại TP Vũng Tàu, nơi chiếm 40%-50% tổng lượng khách của tỉnh mỗi năm, tỉnh cũng đã quy hoạch nhiều khu vui chơi giải trí rộng hàng trăm hecta ở phường 12, đường Ba Tháng Hai để làm khu vui chơi giải trí cho dòng khách gia đình và trẻ em.

Đặc biệt, với quyết tâm tạo không gian biển thông thoáng, tỉnh đã thu hồi toàn bộ đất cho các doanh nghiệp thuê ở khu vực Bãi Sau để làm công viên, bãi tắm để mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận biển, tương tự tỉnh Khánh Hòa đã làm. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh phấn đấu có thêm 11 khách sạn từ 5 sao và đưa vào hoạt động các dự án lấn biển, xây dựng cầu cảng đón khách quốc tế bằng tàu biển ngay tại TP Vũng Tàu.

Tăng liên kết vùng, hút khách ngoại

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng trên địa bàn đạt gần 13,5 triệu lượt khách, tăng 22,34% so cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước khoảng 4,3 triệu lượt khách, khách quốc tế lưu trú ước khoảng gần 204.00 lượt, tăng 17,28% so cùng kỳ. Lượng khách đông nên doanh thu từ du lịch cũng tăng đáng kể, đạt hơn 14.100 tỷ đồng, tăng hơn 23%.

Theo các chuyên gia, năm nay, do tác động của giá vé máy bay ở mức cao, người dân thường lựa các tour du lịch gần, di chuyển bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí nên lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh, nhất là từ các tỉnh thành lân cận.

Tuy nhiên, về cơ cấu, khách quốc tế đến tỉnh chưa nhiều dù có thể đón tàu biển du lịch quốc tế, lại rất gần với TPHCM - nơi đón gần 6 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách lưu trú du lịch ở Bình Thuận ước đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2023, riêng khách quốc tế ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Như vậy, lượng khách quốc tế đến Bình Thuận trong 8 tháng đầu năm 2024 gấp đến hơn 15 lần so với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mới đây, từ kết nối của Sở Du lịch TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón đoàn famtrip (một hình thức du lịch nhằm tìm hiểu, làm quen và tiếp thị) gồm đại diện 20 doanh nghiệp lữ hành, bán dịch vụ du lịch trực tuyến đến từ Trung Quốc, Thái Lan và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đến tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch khu vực Hồ Tràm, nơi được định hướng là thủ phủ du lịch cao cấp của tỉnh.

Ngoài việc tăng cường liên kết kết với các tỉnh, thành trong khu vực, theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian tới, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch TPHCM, các doanh nghiệp lữ hành, các đại lý để xúc tiến các tour tuyến liên kết đón khách quốc tế từ TPHCM về Bà Rịa - Vũng Tàu với mục tiêu đón được 1/3 lượng khách quốc tế từ TPHCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng 1-2 ngày là khá thành công.

PHÚ NGÂN