Thiếu nhi thi vẽ “Bác Hồ trong trái tim em”

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), ngày 16-5, tại Công viên, Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ (TPHCM) tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim em” và viết cảm nhận “Hành trình về nguồn - Tự hào truyền thống quê hương”.

Cuộc thi vẽ tranh thu hút 105 em học sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã tham gia. Với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim em”, các em thực hiện phần thi vẽ tranh trong thời gian 120 phút trên khổ giấy A3 bằng các chất liệu màu tự chọn.

Điểm nhấn của cuộc thi là không gian tổ chức ngoài trời, dưới những tán cây xanh mát, tại khuôn viên Công viên và Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Giữa không gian mang ý nghĩa lịch sử, các em say sưa bên từng bức tranh, chăm chút từng nét vẽ bằng tất cả tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ.

Qua từng nét vẽ hồn nhiên, sinh động, các em đã thể hiện hình ảnh Bác Hồ theo cảm nhận riêng: Đó là hình ảnh đầy yêu thương của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng, hay khoảnh khắc đời thường giản dị, gần gũi, thân thương của Bác...

Bên cạnh cuộc thi vẽ tranh, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã còn phát động cuộc thi viết cảm nhận với chủ đề “Hành trình về nguồn - Tự hào truyền thống quê hương” dành cho học sinh tham gia chương trình ngoại khóa “Về nguồn - học tập - trải nghiệm” của các trường: Tiểu học Láng Dài 1, Võ Thị Sáu và Nguyễn Thị Hoa và Trường THCS Láng Dài.

Dự kiến, Ban Tổ chức tổng kết, trao giải vào tối 19-5 tại Công viên, Nhà lưu niệm Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích, phát huy năng khiếu hội họa, viết văn cho học sinh, cũng như góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

KHÁNH CHI