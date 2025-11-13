Tập đoàn Nhật Bản muốn mở vùng nguyên liệu ca cao tại Gia Lai

Ngày 13-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Bourbon (Nhật Bản) và Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức về định hướng mở rộng vùng nguyên liệu và xuất khẩu ca cao tại địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Minoru Kikkawa, Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Bourbon cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo với nguyên liệu chính là chocolate nhập khẩu từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu ở khu vực này đang biến động mạnh về giá và sản lượng, Tập đoàn Bourbon đã khảo sát nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khi đến khảo sát tại tỉnh Gia Lai, tập đoàn đánh giá ở đây thổ nhưỡng, khí hậu rất phù hợp cho cây ca cao, chất lượng hạt vượt trội.

Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức và Tập đoàn Bourbon ký kết hợp tác tại cuộc làm việc. Ảnh: THÙY TRANG



Đại diện Tập đoàn Bourbon thông tin về kế hoạch liên kết với Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức để mở rộng vùng nguyên liệu ca cao tại Gia Lai, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Hai bên cũng đã ký kết hợp tác trong 7 năm, bao tiêu sản phẩm hạt ca cao và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu ổn định, bền vững.

Ông Minoru Kikkawa khẳng định, Bourbon không chỉ bao tiêu sản phẩm mà còn mong muốn đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển cây ca cao, quảng bá thương hiệu ca cao Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua sản phẩm bánh kẹo Bourbon.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi Bourbon lựa chọn Gia Lai làm điểm đầu tư và cam kết tỉnh sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đề nghị doanh nghiệp cần cam kết bao tiêu sản phẩm lâu dài cho nông dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc, đảm bảo năng suất, chất lượng gắn với mã số vùng trồng nhằm xây dựng thương hiệu ca cao Gia Lai trên thị trường quốc tế.

Hai đối tác trao đổi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về dự định, hợp tác trong thời gian tới. Ảnh: THÙY TRANG

Ông Phạm Anh Tuấn cũng khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu chế biến sâu, xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm ca cao xuất khẩu. Qua đó, ông lưu ý cần quan tâm chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trồng ca cao.

Dịp này, các bên đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng hợp tác liên kết vùng trồng ca cao xuất khẩu giữa Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức và Tập đoàn Bourbon; đồng thời hai doanh nghiệp cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ca cao tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai).

NGỌC OAI