Đoạn đường “đau khổ” nối các điểm du lịch ở Đà Lạt
SGGPO
Tuyến đường Cam Ly – Phước Thành (tỉnh Lâm Đồng) đang trong quá trình thi công nhưng tiến độ chậm, gây tình trạng bụi bẩn, mặt bằng ngổn ngang, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch và sinh hoạt của người dân tại khu vực.
Tại đây, tốc độ thi công chậm chạp khiến đại công trường ngổn ngang bụi từ đất đỏ, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch trong vùng. Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành có chiều dài 8,9km nối phường Cam Ly – Đà Lạt và Lang Biang – Đà Lạt, được UBND tỉnh Lâm Đồng duyệt mức đầu tư 400 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư tuyến đường này nhằm tạo trục đường vành đai theo quy hoạch chung đô thị Đà Lạt.