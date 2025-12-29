Đoạn đường “đau khổ” nối các điểm du lịch ở Đà Lạt

Tuyến đường Cam Ly – Phước Thành (tỉnh Lâm Đồng) đang trong quá trình thi công nhưng tiến độ chậm, gây tình trạng bụi bẩn, mặt bằng ngổn ngang, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch và sinh hoạt của người dân tại khu vực.

Video: Đường Cam Ly (phường Lang Biang – Đà Lạt) ngổn ngang thời gian dài ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, tốc độ thi công chậm chạp khiến đại công trường ngổn ngang bụi từ đất đỏ, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch trong vùng. Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành có chiều dài 8,9km nối phường Cam Ly – Đà Lạt và Lang Biang – Đà Lạt, được UBND tỉnh Lâm Đồng duyệt mức đầu tư 400 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư tuyến đường này nhằm tạo trục đường vành đai theo quy hoạch chung đô thị Đà Lạt.

Dự án khởi công xây dựng từ tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024, sau đó gia hạn đến hết năm 2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN



Tuy nhiên, hiện nay mới thi công được hơn 5km, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân trong vùng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo phản ánh của người dân, ám ảnh nhất là khu vực từ ngã ba đường Ankroet đi đường Cam Ly dài khoảng 500m, đơn vị thi công đào lên, xây bờ taluy dựng đứng trong thời gian dài nhưng không triển khai bao nhiêu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây là cung đường nối các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt như quanh hồ Suối vàng, làng Cù lần đi các điểm tham quan tại làng hoa Vạn Thành, dọc đèo Tà Nung… mỗi khi phương tiện di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì nước sình lầy khiến nhiều du khách ngao ngán. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN