Xã hội

Giao thông

Đoạn đường “đau khổ” nối các điểm du lịch ở Đà Lạt

SGGPO

Tuyến đường Cam Ly – Phước Thành (tỉnh Lâm Đồng) đang trong quá trình thi công nhưng tiến độ chậm, gây tình trạng bụi bẩn, mặt bằng ngổn ngang, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch và sinh hoạt của người dân tại khu vực.

Video: Đường Cam Ly (phường Lang Biang – Đà Lạt) ngổn ngang thời gian dài ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, tốc độ thi công chậm chạp khiến đại công trường ngổn ngang bụi từ đất đỏ, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch trong vùng. Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành có chiều dài 8,9km nối phường Cam Ly – Đà Lạt và Lang Biang – Đà Lạt, được UBND tỉnh Lâm Đồng duyệt mức đầu tư 400 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư tuyến đường này nhằm tạo trục đường vành đai theo quy hoạch chung đô thị Đà Lạt.

IMG_2209.JPG
Dự án khởi công xây dựng từ tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024, sau đó gia hạn đến hết năm 2025. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_9082.JPG
Tuy nhiên, hiện nay mới thi công được hơn 5km, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân trong vùng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_2216.JPG
IMG_2211.jpg
Theo phản ánh của người dân, ám ảnh nhất là khu vực từ ngã ba đường Ankroet đi đường Cam Ly dài khoảng 500m, đơn vị thi công đào lên, xây bờ taluy dựng đứng trong thời gian dài nhưng không triển khai bao nhiêu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
90157db19f7610284967.jpg
IMG_9088.JPG
Đây là cung đường nối các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt như quanh hồ Suối vàng, làng Cù lần đi các điểm tham quan tại làng hoa Vạn Thành, dọc đèo Tà Nung… mỗi khi phương tiện di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì nước sình lầy khiến nhiều du khách ngao ngán. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đường Cam Ly Lang Biang Đường Ankroet Hồ Suối Vàng Làng hoa Vạn Thành Đèo Tà Nung Phước Thành Đại công trường ĐOÀN KIÊN Đất đỏ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn