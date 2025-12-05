Tối 5-12, tại khu vực Tiểu đảo trước Chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM), Sở Du lịch TPHCM tổ chức lễ phát động Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 5, với chủ đề “Sống động mùa lễ hội – Vibrant Ho Chi Minh Fest”. Đây là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch cuối năm, hướng đến kích cầu thị trường nội địa và quốc tế, chuẩn bị chào đón năm mới 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, từng bước hình thành không gian du lịch liên hoàn “từ phố theo sông ra biển”. Đồng chí nhấn mạnh, sự kiện không chỉ mở đầu mùa lễ hội cuối năm mà còn thể hiện quyết tâm phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng tầm hình ảnh điểm đến TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc tối 5-12

Tại lễ phát động, Sở Du lịch TPHCM công bố chương trình hợp tác truyền thông số giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, TikTok Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Theo đó, mỗi 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn sẽ xây dựng một kênh TikTok riêng nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị, tạo nên hệ sinh thái số mang tên “168 góc nhìn TPHCM”.

Người dân, du khách tham quan một gian hàng tại khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành vào tối 5-12

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức đã trao chứng nhận “Điểm đến thân thiện năm 2025”, với sự đồng hành truyền thông từ Grab Việt Nam, nhằm cổ vũ xu hướng du lịch xanh, an toàn, bền vững.

Người dân, du khách tham quan một gian hàng tại khu vực tiểu đảo trước chợ Bến Thành vào tối 5-12

Tại buổi lễ, danh sách Đại sứ Tuần lễ Du lịch TPHCM 2025 cũng được công bố, bao gồm nghệ sĩ, doanh nhân, vận động viên, nhà sáng tạo nội dung và 20 thí sinh xuất sắc từ Hội thi Hướng dẫn viên giỏi TPHCM. Các đại sứ sẽ đồng hành quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, truyền cảm hứng đến du khách trong và ngoài nước.

Tuần lễ Du lịch năm nay có sự tham gia của tất cả các xã, phường, đặc khu với loạt sản phẩm du lịch mới, tour trải nghiệm độc đáo, kỳ vọng tạo sức bật cho ngành du lịch dịp cuối năm và đầu năm 2026.

Du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu, chọn mua bánh dân gian Nam bộ tại chợ Bình Tây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng thời điểm, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường An Đông, UBND phường An Đông phối hợp với phường Chợ Lớn và phường Chợ Quán khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn – Food Story lần 3, chủ đề “Hương sắc Ngũ vị”. Sự kiện quy tụ 59 gian hàng ẩm thực tiêu biểu, diễn ra từ ngày 5 đến 7-12, với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm, diễu hành xe đạp, góp phần hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TPHCM.

Khách tìm hiểu, thưởng thức món ngon tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 tối 5-12. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song đó, tại phường Bình Tây tổ chức Tuần lễ Ẩm thực và Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 1; phường Minh Phụng triển khai tour du lịch mới “Minh Phụng - Vàm Sát”; xã Hồ Tràm có hoạt động thả diều nghệ thuật và thể thao biển,... tạo nên không khí lễ hội sôi động khắp các địa phương.

THI HỒNG