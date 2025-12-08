Năm 2026, An Giang phấn đấu đón hơn 2,1 triệu lượt khách quốc tế

Chiều 8-12, tại phường Rạch Giá, Sở Du lịch tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động du lịch, ngoại vụ biên giới năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Bùi Quốc Thái

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết năm 2025, ngành Du lịch tỉnh An Giang đã có bước phát triển tốt và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các nhiệm vụ về du lịch, ngoại vụ, biên giới triển khai đạt hiệu quả cao. Các chỉ tiêu về du lịch tăng trưởng, đạt và vượt so với kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh.

Theo đó, tỉnh An Giang ước đón hơn 24,1 triệu lượt khách (tăng 27,3% so với cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế gần 2 triệu lượt khách (tăng 90,3% so với cùng kỳ, vượt 55,7% kế hoạch năm), tổng thu đạt khoảng 67.944 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ, vượt 72,9% kế hoạch năm).

Quang cảnh hội nghị

Đặc khu Phú Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh An Giang khi đón hơn 8,1 triệu lượt khách (tăng 36,4% so với cùng kỳ, vượt 12,2% kế hoạch năm), khách quốc tế hơn 1,8 triệu lượt khách (tăng 93,6% so với cùng kỳ, vượt 58,5% kế hoạch năm), tổng thu đạt khoảng 43.879 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ, vượt 86,7% kế hoạch năm).

Với mục tiêu tổng quát “Phát triển ngành du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế quan trọng, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, gắn với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế”, năm 2026, tỉnh An Giang phấn đấu đón 25 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 2,1 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 70.000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Du lịch phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, trong đó chú trọng đề xuất những chính sách, giải pháp mang tính đột phá để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần phát triển du lịch lên tầm cao mới.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Du khách tham quan Núi Cấm (tỉnh An Giang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý ngành du lịch phải phối hợp chặt chẽ các sở, ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của năm APEC 2027; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc...

NAM KHÔI