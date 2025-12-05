Tây Ninh: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn di sản

Hội thảo nhằm nhận diện rõ thế mạnh bản địa, đề xuất hướng đi phù hợp để du lịch địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu đề dẫn hội thảo

Theo TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Tây Ninh có lợi thế hiếm có từ thiên nhiên bán khô hạn đến hệ sinh thái tâm linh, văn hóa biên giới, di sản cách mạng, ẩm thực phong phú. Đây là nền tảng để kiến tạo các trải nghiệm giàu cảm xúc, có khả năng tạo dấu ấn trong lòng du khách.

TS Phan Thanh Định nhấn mạnh sản phẩm du lịch đặc thù của Tây Ninh phải được cấu trúc dựa trên bản sắc, câu chuyện và khát vọng phát triển của địa phương.

Theo đó, tỉnh cần xây dựng một khung nhận diện rõ ràng cho sản phẩm du lịch đặc thù. Trong đó núi thiêng, sinh thái bán khô hạn, văn hóa ẩm thực và câu chuyện biên giới chính là những trụ cột tạo nên khác biệt.

Cùng với đó, xác định sản phẩm du lịch không chỉ là dịch vụ, mà là trải nghiệm văn hóa – cảm xúc – giá trị; vì vậy tái cấu trúc chuỗi giá trị theo hướng nâng chất lượng, kể đúng câu chuyện, chuẩn hóa dịch vụ, gắn kết cộng đồng và lan tỏa thương hiệu bằng bản sắc.

TS Phan Thanh Định, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn phát biểu tại hội thảo

Đồng tình, bà Phan Yến Ly, Giám đốc Công ty Tư vấn, truyền thông và sự kiện Cánh Cam, đề xuất phát triển mô hình du lịch kể chuyện, trong đó, mỗi điểm đến phải truyền tải được ký ức, giai thoại của cộng đồng.

PGS-TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM lưu ý, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Tây Ninh phải song song với bảo tồn giá trị gốc của các di sản.

Ông đề xuất xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tầm cỡ quốc gia như: Quần thể Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh - Bảo tàng Tôn giáo Nam bộ; xây dựng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam trở thành Khu du lịch “Thủ đô Cách mạng miền Nam”; Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Dầu Tiếng và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Khu du lịch Núi Bà Đen.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu chứng kiến UBND xã Tân Tây ký kết với các doanh nghiệp lữ hành xúc tiến mô hình du lịch cộng đồng

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng, việc tăng cường liên kết với TPHCM, các tỉnh, thành lân cận và một số địa phương của nước bạn Campuchia là "chìa khóa" quan trọng mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh của điểm đến Tây Ninh.

Dịp này, UBND xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh ra mắt mô hình Tổ du lịch cộng đồng làng mai Tân Tây; ký kết hợp tác phát triển du lịch với các doanh nghiệp lữ hành.

