Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025: Tôn vinh nghề hoa kiểng trăm năm

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026, quy tụ gần 40 hoạt động văn hóa và du lịch, nhằm tôn vinh nghề hoa kiểng trăm năm, quảng bá hình ảnh Sa Đéc đến du khách.

Hơn 1.000 giống hoa kiểng sẽ trưng bày tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc

Theo Ban Tổ chức, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên của tỉnh Đồng Tháp, dự kiến thu hút hàng trăm ngàn lượt khách. Lễ hội tổ chức trong 9 ngày, mở rộng không gian trên toàn phường Sa Đéc, với nhiều hoạt động tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống kết hợp yếu tố sáng tạo, công nghệ.

Điểm nhấn tại lễ hội là Không gian sắc hoa Sa Đéc trải dài từ công viên Hoa đến tuyến đường N7, được thiết kế với tiểu cảnh, đường hoa và các điểm check-in. Cùng với đó, khu trưng bày hơn 1.000 giống hoa – kiểng sẽ giới thiệu nhiều giống lạ, giống mới của các nhà vườn trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội năm nay lần đầu đưa vào Không gian Ước mơ – sáng tạo số, ứng dụng AR/QR và công nghệ AI trong trải nghiệm du khách. Không gian Sa Đéc xưa và “Miền di sản” tái hiện nét văn hóa, nghề truyền thống như đờn ca tài tử, nghề làm bột, dệt choàng, đóng xuồng...

Các hoạt động nổi bật khác gồm biểu diễn khinh khí cầu, show thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, trưng bày đèn lồng, phiên chợ Hoa – Kiểng, khu OCOP và phố ẩm thực đặc sản Sa Đéc.

Người dân chăm sóc hoa phục vụ cho lễ hội

Bên cạnh 19 hoạt động chính, lễ hội còn có 14 chương trình hưởng ứng như hội thi cổng hoa, triển lãm ảnh, nghệ thuật tạo hình từ hoa, hóa trang đường phố, dân vũ, các môn thể thao và trò chơi dân gian, tạo không khí sôi động xuyên suốt sự kiện.

Công tác truyền thông, an ninh – trật tự và hạ tầng đang được địa phương triển khai đồng bộ, rà soát hệ thống lưu trú, ăn uống, tăng cường kiểm soát giao thông và chỉnh trang các tuyến đường, khu vực trọng điểm phục vụ lễ hội.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025 được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại hoa – kiểng và tạo thêm sinh kế cho người dân làng hoa Sa Đéc.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại họp báo

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp khẳng định Festival năm nay không chỉ tôn vinh nghề trồng hoa – kiểng trăm năm tuổi, mà còn tạo không gian để kết nối cộng đồng yêu hoa, lan tỏa cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy định hướng phát triển mới cho ngành hoa kiểng gắn với du lịch nông nghiệp.

NGỌC PHÚC