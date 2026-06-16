Tập trung gỡ vướng cho dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 16-6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cùng đoàn công tác kiểm tra, rà soát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị và TP Huế).

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và đoàn công tác kiểm tra tại dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến nay đạt giá trị sản lượng thực hiện khoảng hơn 928/4.349 tỷ đồng, tương đương 21,4% giá trị hợp đồng. Sản lượng tập trung vào công tác thi công cọc khoan nhồi, hầm chui, cống hộp, đúc dầm, gác dầm, huy động vật liệu và đúc cấu kiện, đào đắp nền đường...

Thời gian qua, thời tiết thường xuyên mưa dông, ảnh hưởng đến thi công của các nhà thầu, đặc biệt thi công nền đường. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng tồn tại một số "điểm nghẽn", chủ đầu tư đang chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh thiết kế, trình cấp có thẩm quyền.

Tại một số vị trí, mặt bằng chưa được bàn giao, chủ yếu liên quan tái định cư. đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiến nghị, địa phương khẩn trương phân lô và thực hiện tạm cư cho người dân, để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ thi công trong 12 tháng, đến cuối năm 2026 phải hoàn thành. Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ, khối lượng công việc chính trên công trường chưa đảm bảo, giải ngân vốn còn thấp...

Theo Thứ trưởng, thời tiết đang thuận lợi, nếu không tập trung "tăng ca, tăng kíp" thi công, thì mùa mưa đến sẽ càng không đảm bảo tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu, chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nếu nhà thầu nào không đảm bảo tiến độ, sẽ cắt chuyển khối lượng cho nhà thầu khác trong liên danh.

Dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài gần 99km, khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Công trường thi công dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng, yêu cầu các nhà thầu tập trung hoàn thành dứt điểm dự án trong tháng 6-2026.

Dự án này dài 66km, quy mô 4 làn xe, mặt đường mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế 60-80km/giờ theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng lần 2 đến 30-6.

VĂN THẮNG