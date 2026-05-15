Ký hợp tác đưa mận hậu Sơn La vào hệ thống Saigon Co.op

Theo Saigon Co.op, ngay trong tuần đầu triển khai, hệ thống dự kiến tiêu thụ hơn 300 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La.
Toàn bộ sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Đáng chú ý, từ ngày 15 đến 21-5, mận hậu Sơn La được bán với giá chỉ từ 20.900 đồng/kg tại các hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife…, thấp hơn thị trường đến 50%.
Đại diện Saigon Co.op cho biết, để bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đưa từ vùng cao Tây Bắc vào hệ thống phân phối hiện đại, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đồng bộ từ kho bãi, vận chuyển, bảo quản đến phân phối.
Việc mở rộng liên kết vùng nguyên liệu không chỉ giúp đa dạng nguồn cung nông sản Việt, mà còn góp phần nâng giá trị đặc sản địa phương và tăng thu nhập cho người dân vùng trồng.
Việc ký kết hợp tác với Hợp tác xã Kiên Cường, xã Phiêng Khoài, để đưa mận hậu vào hệ thống tiếp tục thể hiện vai trò của nhà bán lẻ nội địa trong công tác bình ổn thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và thúc đẩy liên kết bền vững giữa nhà sản xuất, hợp tác xã và hệ thống phân phối hiện đại.
Thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục triển khai thêm nhiều lễ hội nông sản vùng miền nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP và gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng trên toàn hệ thống.