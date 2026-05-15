Ký hợp tác đưa mận hậu Sơn La vào hệ thống Saigon Co.op

Ngày 15-5, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La khởi động “Lễ hội mận hậu Sơn La” trên toàn hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.

Hơn 300 tấn mận hậu Sơn La đang được bày bán trong hệ thống Co.opmart. Ảnh: MINH PHÚC

Theo Saigon Co.op, ngay trong tuần đầu triển khai, hệ thống dự kiến tiêu thụ hơn 300 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La.

Toàn bộ sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Hơn 300 tấn mận hậu Sơn La đang được bày bán tại các điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh: MINH PHÚC

Đáng chú ý, từ ngày 15 đến 21-5, mận hậu Sơn La được bán với giá chỉ từ 20.900 đồng/kg tại các hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife…, thấp hơn thị trường đến 50%.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, để bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đưa từ vùng cao Tây Bắc vào hệ thống phân phối hiện đại, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đồng bộ từ kho bãi, vận chuyển, bảo quản đến phân phối.

Việc mở rộng liên kết vùng nguyên liệu không chỉ giúp đa dạng nguồn cung nông sản Việt, mà còn góp phần nâng giá trị đặc sản địa phương và tăng thu nhập cho người dân vùng trồng.

Saigon Co.op ký kết hợp tác với Hợp tác xã Kiên Cường, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La để đưa mận hậu vào hệ thống 800 điểm bán. Ảnh: MINH PHÚC

Việc ký kết hợp tác với Hợp tác xã Kiên Cường, xã Phiêng Khoài, để đưa mận hậu vào hệ thống tiếp tục thể hiện vai trò của nhà bán lẻ nội địa trong công tác bình ổn thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và thúc đẩy liên kết bền vững giữa nhà sản xuất, hợp tác xã và hệ thống phân phối hiện đại.

Thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục triển khai thêm nhiều lễ hội nông sản vùng miền nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP và gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng trên toàn hệ thống.

MINH PHÚC

