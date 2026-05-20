Hồi hộp khi lưu thông trên đường dẫn cao tốc La Sơn – Hòa Liên

Đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế và TP Đà Nẵng) bị sạt lở từ cuối năm 2025 mới được xử lý tạm bợ, nay tiếp tục bị sạt trượt uy hiếp người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại nút giao vị trí Km29+700 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên với Tỉnh lộ 14B thuộc địa bàn xã Khe Tre, TP Huế là điểm sạt lở nghiêm trọng trên cung đường cao tốc này. Vết sạt trượt nguy hiểm dài khoảng 30m, cao hơn 10m, tính từ mặt đường dẫn lên đỉnh ngọn đồi bên trái hướng vào TP Đà Nẵng.

Sạt lở khoét sâu, tạo thành vệt trượt kéo dài từ đỉnh đồi xuống mép đường dẫn khiến hệ thống bê tông gia cố mái taluy bị xé toạc, nhiều mảng lớn đứt gãy, treo lơ lửng trên sườn núi, nguy cơ ập xuống mặt đường khi trời mưa.

Dưới chân taluy, đất đá từ đỉnh đồi tràn xuống từ cuối năm 2025 chưa dọn hết khiến nhiều đoạn hộ lan bị vùi lấp, cong vênh, biến dạng.

Ông Nguyễn Quân, trú tại xã Khe Tre cho biết, đường dẫn nối xã Khe Tre và cao tốc La Sơn - Hòa Liên vốn nhỏ, quanh co theo sườn núi nay càng trở nên nguy hiểm khi vị trí taluy sạt lở vẫn chưa ổn định. Trong điều kiện trời mưa, sương mù hoặc ban đêm, nguy cơ mất an toàn giao thông trên cung đường này càng gia tăng.

“Sườn đồi xung quanh xuất hiện thêm nhiều khe nứt, vệt sạt trượt, cho thấy nguy cơ mất ổn định địa chất trên diện rộng tại nút giao vị trí Km29+700 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên với Tỉnh lộ 14B. Những mảng bê tông, đất đá trên đỉnh đồi có thể đổ ập xuống mặt đường bất cứ lúc nào khiến cánh tài xế lưu thông qua cung đường này vừa chạy vừa run, nhất là khi trời mưa”, ông Nguyễn Quân lo lắng.

Lãnh đạo xã Khe Tre cho biết, đơn vị quản lý tuyến đường đã thu dọn khối lượng lớn đất, đá và mảnh vỡ bê tông tràn xuống mặt đường sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025. Tuy nhiên, việc xử lý chủ yếu mang tính tình thế, chưa thể khắc phục triệt để nguy cơ mất an toàn khi mái taluy dương đã đứt gãy, đất đá thường xuyên tràn xuống mặt đường.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, đang tập trung hoàn tất các thủ tục nhằm khắc phục hư hỏng tại nút giao vị trí Km29+700 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên với Tỉnh lộ 14B. Theo phương án dự kiến, đường dẫn từ xã Khe Tre đi TP Huế và từ Đà Nẵng rẽ vào Khe Tre được giữ nguyên. Riêng nhánh theo hướng từ TP Huế xuống Khe Tre và từ Khe Tre đi Đà Nẵng sẽ được chuyển đến vị trí Km15, cách nút giao hiện hữu gần 2km. Dự kiến, công tác thi công điều chỉnh sẽ triển khai vào đầu tháng 6.

Dự án đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên giai đoạn 1 hoàn thành, với chiều dài 66km, rộng 12m, đưa vào khai thác từ tháng 4-2022. Tháng 5-2025, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên khởi công với quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế 60-80km/giờ theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, đến nay đã được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng lần 2 đến 30-6.

VĂN THẮNG