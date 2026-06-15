Đến 6 giờ ngày 15-6, tài xế được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 15-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN), Công an TP Huế cho biết, vừa giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải, sau vụ tai nạn trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa phận xã Hưng Lộc, TP Huế.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 15-6, tài xế N.N.T. (33 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải theo hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến địa điểm nói trên thì xe bất ngờ lao sang bên trái đường, va vào hộ lan rồi lật nghiêng.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Vụ tai nạn khiến tài xế T. bị thương ở chân trái và mắc kẹt trong cabin, đầu xe biến dạng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN huy động chiến sĩ đến hiện trường phối hợp người dân, công an địa phương cứu hộ tài xế. Do đầu xe tải biến dạng, lại bị lật nghiêng nên lực lượng cứu hộ phải dùng kìm chuyên dụng để cắt đầu xe, đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

VĂN THẮNG