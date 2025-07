Hà Tĩnh: 2 tàu cá và 8 ngư dân mất liên lạc đã vào bờ an toàn

Trưa 20-7, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, 2 tàu cá và 8 ngư dân ở xã Lộc Hà bị mất liên lạc từ tối 19-7 đã về bờ an toàn.

Trước đó, chiều tối 19-7, trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, sóng lớn khiến tàu cá mang số hiệu HT 20015 TS do ông N.V.T. (trú tại xã Lộc Hà) làm chủ kiêm thuyền trưởng và tàu cá mang số hiệu HT 90094 TS do ông N.V.H. (trú tại xã Lộc Hà) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc khi đang khai thác hải sản trên biển.

Hiện nay, một người dân cho biết vẫn chưa liên lạc được là anh L.H.C. (sinh năm 1987, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19-7, anh L.H.C., làm nghề xây dựng nghi là xuống tắm biển Lộc Hà, bị sóng cuốn trôi chưa tìm được (tài sản và giấy tờ được lực lượng chức năng tìm thấy ở sát bãi biển). Hiện chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đang triển khai tìm kiếm.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ đưa tàu vào bờ an toàn

Vào tối 19-7, tàu cá cỡ nhỏ của ông T.V.H. (sinh năm 1962) và bạn thuyền là ông H.V.M. (đều trú cùng thôn) đang đánh bắt hải sản vùng ven bờ thì gặp phải sóng to, gió lớn khiến bị lật, cả 2 ngư dân rơi xuống biển. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được ngư dân T.V.H., khi đang ôm khúc gỗ lênh đênh trên biển, còn ngư dân H.V.M., vẫn đang mất liên lạc.

Trưa cùng ngày, Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa liên lạc được với ngư dân H.V.M. (sinh năm 1968, trú thôn Đông Tây, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh). Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đang phối hợp tìm kiếm ngư dân này.

Theo thống kê, thiệt hại bước đầu do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn xã Lộc Hà làm 20 phương tiện tàu thuyền bị chìm (trong đó đã kéo được 19 tàu thuyền lên bờ, còn 1 tàu bị sóng đánh vỡ chìm); 15 hàng quán và 2 nhà dân bị tốc mái. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 450 triệu đồng.

DƯƠNG QUANG