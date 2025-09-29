Khẩn trương tìm kiếm tàu cá mất liên lạc cùng 8 ngư dân

Ngày 29-9, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS bị mất liên lạc trên biển.

Tàu BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (sinh năm 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 lao động.

Lực lượng chức năng đang cứu hộ tàu cá ngư dân Nam Trung bộ bị nạn trên biển (ảnh tư liệu)

Trước đó, lúc 20 giờ 13 ngày 27-9, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Nam TP Quy Nhơn khoảng 147 hải lý, thiết bị giám sát hành trình của tàu bất ngờ mất kết nối, tàu không liên lạc được với gia đình. Đến 20 giờ 45 ngày 28-9, gia đình đã báo cáo vụ việc với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. Đến nay, tàu vẫn chưa có tín hiệu.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN-MT, UBND phường Hoài Nhơn Đông và gia đình khẩn trương thông báo, kêu gọi các tàu BĐ 96433 TS, BĐ 95414 TS, BĐ 96337 TS, BĐ 97397 TS cùng các tàu trong tổ đội đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai chiều tối 29-9, hiện vẫn chưa liên lạc được với tàu BĐ 97258 TS.

NGỌC OAI