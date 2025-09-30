Gia Lai huy động lực lượng tìm kiếm tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc

Ngày 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn, bàn phương án tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân mất liên lạc trên biển.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, lúc 21 giờ 30 ngày 28-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Tam Quan Nam về việc tàu cá BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi đang hành nghề mành chụp kết hợp câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách phường Quy Nhơn khoảng 147 hải lý, thiết bị giám sát hành trình của tàu bất ngờ mất kết nối. Đến 20 giờ 45 phút ngày 28-9, người nhà ông Sơn trình báo sự việc với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, hiện vẫn chưa thể liên lạc được với tàu cá nêu trên. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực tàu mất tín hiệu hỗ trợ tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu coi đây là tình huống khẩn cấp, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia, thành lập ngay Sở Chỉ huy lâm thời, trực 24/7 để xử lý các tình huống phát sinh.

Ông cũng chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm lên trên 200 hải lý, phát tín hiệu đến các tàu thuyền trong khu vực, đồng thời báo cáo Bộ Quốc phòng để huy động lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân phối hợp tìm kiếm.

NGỌC OAI